Široký experiment od Huawei: Pura X View sází na neobvyklý displej

Zdroj: Huawei1
Mobilní telefony se dělí na několik kategorií, co se týče tvaru nebo konstrukce. Letos jsme se dočkali například nové ohebné skládačky od Samsungu, ale nelze říci, že tato společnost přišla s novým tvarem jako první. Ještě dříve se pochlubil Huawei s tímto formátem. Jednalo se o HUAWEI Pura X Max. Nyní čínská firma přichází s Huawei Pura X View.
První svého druhu?
Standardní smartphony mají zpravidla poměr stran 20:9, případně to, co se k tomu blíží. Jen jeden čas zde byl výrobce, co měl zařízení s poměrem 21:9. Huawei Pura X View je zcela jiné zařízení, jelikož displej má poměr 16:9,5. Huawei tento nový formát nazývá jako „candybar“. Displej jako takový má rozlišení 2232 x 1360 pixelů. Jde tedy o velmi široký mobil, případně by se dal nazvat jako mikro tablet.
Huawei dále uvádí, že zobrazovací panel má jas až 6500 nitů a poměr displeje k tělu je 96,4 %. Rámečky mají tloušťku 1,05 mm. Huawei Pura X View má hmotnost 201 gramů a tloušťka se zastavila na hodnotě 6,68 mm. I tak je uvnitř baterie o kapacitě 7000 mAh.
Více informací zatím Huawei neuvádí na svých stránkách, ale celkem pochybujeme, že by se tento kousek dostal oficiální cestou do Evropy. Na druhou stranu se mohou objevit výrobci, co se pokusí nabídnout mobil s poměrem stran 16:9,5. Je ale otázkou, jestli takový formát má šanci na úspěch, případně kolik si najde příznivců.
Zdroje: item.vmall.com, consumer.huawei.com, gizmochina.com
Komentáře
Martin Jeřábek20. 8. 2026, 18:14
Za mě osobně je tohle dobrý krok, a vzhledem k popularitě Wide Foldu od Huawei a Samsungu, je tohle kdo nechce Fold skvělá volba.