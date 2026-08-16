Nové Pixely, konec bariér v obchodech s aplikacemi a regulace VPN v EU: To nej z týdne #33

Zdroj: Honor
Uplynulý týden přinesl řadu zajímavých novinek ze světa mobilních technologií, aplikací i umělé inteligence. Zde je výběr témat, o kterých se v redakci nejvíce mluvilo.
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iMessage od Sunbird se vrací na Android. Po bezpečnostních problémech míří aplikace znovu do Google Play
Pokud patříte mezi uživatele Androidu, kteří chtějí na svém telefonu používat iMessage, pak je zde pro vás dobrá zpráva. Aplikace Sunbird, která právě umožňuje používat službu iMessage na telefonech s Androidem, se po několikaleté beta verzi a odmlce vrací. Vývojáři oznámili, že je nyní dostupná v otevřené betě pro všechny uživatele prostřednictvím obchodu Google Play. [Přečíst celý článek ➔]
Konec bariér pro Android? Google otevírá dveře konkurenčním obchodům
EU se snaží narovnávat podmínky pro všechny a všude, což jde vidět i v mobilním světě. Jeden z největších milníků se stal u Applu, jelikož EU nařídila, aby tato společnost otevřela svůj ekosystém i pro alternativní obchody s aplikacemi a hrami. Dnes už lze najít několik alternativ. U Androidu je situace jiná, jelikož kdokoliv si může nainstalovat jakýkoliv alternativní obchod, jen to není na jedno kliknutí. To se nyní začíná měnit. [Přečíst celý článek ➔]
YouTube Premium Lite míří do Česka: Levnější předplatné bez reklam
Minulý rok jsme se dočkali představení YouTube Premium Lite, tedy levnější verze předplatného této služby. Bohužel ale nebyla dostupná ve všech zemích. To se nyní mění. [Přečíst celý článek ➔]
Nová řada Redmi K100: Extrémní výkon a obří baterie v čele
Nějakou chvíli se spekulovalo o nových top modelech pod značkou Redmi. Záhy se sama společnost začala chlubit novinkami a dnes jsme se dočkali představení Redmi K100 Pro a Redmi K100 Pro Max. Z pohledu specifikací mají lepší výbavu než kdejaký top model na současném trhu. [Přečíst celý článek ➔]
Anthropic zavádí neviditelné vodoznaky v textech od Claude
S rozmachem AI služeb vzniklo mnoho příležitostí, ale jak to již bývá, našli se i tací, co umí zneužít tyto služby k podvodům a jiným nekalým praktikám. Sice se společnosti snaží bojovat proti zneužití. Například přidávají filtry a mantinely na to, co je možné generovat a co ne. U obrázku se navíc společnosti soustředily na digitální podpisy, respektive označení generovaného obsahu. Claude jde ale trochu dále. [Přečíst celý článek ➔]
Google představuje řadu Pixel 11: Nový procesor Tensor G6 a světelný prvek HiLight
Rok se s rokem sešel a máme zde novou generaci modelů Pixel. Ačkoliv Google představil i další Fold, tak ten se zatím nedostane na český trh. Co ale bude dostupné, jsou základní modely Pixel 11, Pixel 11 Pro a Pixel 11 Pro XL. Na první pohled vypadají skoro stejně jako série Pixel 10, ale několik změn se odehrálo. [Přečíst celý článek ➔]
Google Pixel Watch 5 přicházejí: Více paměti a sázka na Gemini
Minulý rok Google přinesl hodinky Pixel Watch 4 (recenze) se skoro stejným designem, ale i tak se našel jeden dramatický rozdíl. Došlo na přemístění nabíjecích konektorů na stranu. Letos se společnost k ničemu dramatickému nerozhoupala u novinek Pixel Watch 5. I tak jde vidět posun v několika oblastech. [Přečíst celý článek ➔]
Pixel Tag: Google doplňuje ekosystém vlastním chytrým přívěskem
Věděli jsme o představení nové série Pixel 11, i o hodinkách Pixel Watch 5, ale nikdo nečekal jeden malý přírůstek do kategorie příslušenství. I Google se nakonec rozhodl představit vlastní Pixel Tag, tedy lokalizátor. [Přečíst celý článek ➔]
Honor Robot Phone: Koncept, který míří do prodeje
Už v březnu tohoto roku jsme měli příležitost se podívat na novinku Honor Robot Phone s robotickým ramenem, na kterém je foťák. Sice zařízení vypadalo jen jako koncept, ostatně jsme si na něj nemohli ani sáhnout, ale nakonec Honor posílá tuto novinku do prodeje. [Přečíst celý článek ➔]
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci
Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce. [Přečíst celý článek ➔]
Google Pixel 11 Pro Fold: Tenčí, výkonnější a opět mimo český trh
Google představil nástupce loňského Pixel 10 Pro Fold. Novinka Pixel 11 Pro Fold má ale stejný osud, tedy že se u nás prodávat nebude. Ale je zde šance pro největší zájemce o ohebnou skládačku od Googlu. [Přečíst celý článek ➔]
Tap To Share přichází na Android: Snadné sdílení bez nutnosti hledání v menu
Už nějakou dobu víme, že Google připravuje funkci Tap To Share, což je vlastně reinkarnace Android Beam, funkce pro sdílení obsahu přiložením mobilů k sobě. Nyní jsme se dočkali oficiálního uvedení. Novinka se jmenuje Tap To Share. [Přečíst celý článek ➔]
Lidé kupují méně nových telefonů. Na vině jsou drahé paměťové čipy i rostoucí zájem o repasované modely
Celosvětový trh se smartphony pokračuje v poklesu. Podle nové zprávy společnosti FDM CCS Insight se ve druhém čtvrtletí letošního roku prodalo o 7 % méně telefonů než ve stejném období loňského roku. Oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku klesly dodávky o další 3 %. [Přečíst celý článek ➔]
Apple by mohl přijít s chytrým náramkem bez displeje. Ve hře jsou i chytré hodinky s kulatým displejem
Apple by mohl rozšířit svou nabídku nositelné elektroniky o zcela nové produkty. Vedle tradičních hodinek Apple Watch bychom se nově mohli dočkat kategorie zařízení, která doposud Apple ignoroval, a to včetně fitness náramků bez displeje, chytrých hodinek s kulatým displejem, nebo prémiovějších modelů doplňující současnou řadou Apple Watch Ultra. [Přečíst celý článek ➔]
WhatsApp testuje Scam Alert: volitelnou funkci na kontrolu podvodných zpráv
Meta ve své aplikaci WhatsApp začíná testovat novou volitelnou AI funkci Scam Alert, která dokáže uživatele upozornit na zprávy vykazující známky podvodu. S ohledem na stále se zvětšující číslo aktivních uživatelů tato funkce dává smysl. Důležité je, že analýza konverzací probíhá přímo v telefonu pomocí strojového učení. Podle Mety se uživatelé nemusí být o své soukromí, analýza zpráv probíhá lokálně na zařízení. [Přečíst celý článek ➔]
EU připravuje přísná pravidla pro VPN: Konec klamavé bezpečnosti
Mnohokrát jsme slyšeli, jak EU chce něco regulovat, byť to bylo zbytečné nebo by to mohlo poškodit trh. Ostatně z poslední doby můžeme zmínit kauzu nové Siri v EU. Apple uvádí, že kvůli legislativě zde nemůže nabídnout pokročilé AI služby. Tentokrát zde máme návrh od ETSI (Evropský ústav pro telekomunikační normy), konkrétně jeho technický výbor TC Cyber Security (CYBER), který se týká nejen VPN služeb (tedy virtuálních privátních sítí). [Přečíst celý článek ➔]
Konec viditelného značení u Gemini? Google dovolí uživatelům skrýt AI vodoznaky
V EU máme novou legislativu, která nařizuje označování AI generovaného realistického obsahu. Jde o boj proti „deep fake“, ale podvodníci si s tím hlavu nedělají. I přes snahy o regulaci AI se najdou metody a způsoby, jak všechny prvky obejít. Ostatně nedávno jsme se dočkali novinky od Anthropic kolem označování AI generovaného textu. Google jde ale tak trochu proti proudu s jednou drobnou novinkou. [Přečíst celý článek ➔]
Google přidá do Gemini více než deset nových aplikací, pro české uživatele je ale přínos minimální
Aplikace dokáží významným způsobem rozšířit schopnosti AI chatbotů a plno užitečných vlastností. Google si je toho vědom a tak přichází s další vlnou rozšíření pro svého chatbota Gemini. Do něj v následujících týdnech zamíří víc než deset nových aplikací. [Přečíst celý článek ➔]
Předchozí týden: Bezpečnost AI, konec Google Asistenta a novinky od Applu: To nej z týdne #32
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