Apple vysvětlil, proč iMessage v iOS 26 nemusí fungovat a jak problém snadno vyřešit

Zdroj: Apple
S příchodem iOS 26 se uživatelé dočkali výrazně přepracovaného vzhledu a celé řady vylepšení. Spolu s nimi se ale objevily i určité potíže. Apple již vydal aktualizaci iOS 26.0.1, která řeší některé z nejčastějších problémů, a zároveň zveřejnil konkrétní návod pro uživatele, kteří mají problém s aktivací iMessage pomocí telefonního čísla.
Problémy s iMessage na novém iOS 26
Podle Applu může být příčinou to, že na iPhonu je současně aktivní i neaktivní SIM nebo eSIM se stejným telefonním číslem. Pokud tedy máte potíže s odesíláním a přijímáním zpráv přes iMessage, může se jednat právě o tento případ. Projeví se to tak, že se u odeslaných zpráv objeví upozornění „Not Delivered“ a zprávy nejsou doručeny jako iMessage, ale pouze jako klasické SMS nebo RCS, což poznáte podle zelených bublin místo typických modrých. V některých situacích se navíc může stát, že iMessages odcházejí z e-mailové adresy, nikoliv z telefonního čísla.
Řešení je přitom poměrně jednoduché. Pokud používáte dvě SIM karty se stejným číslem, přičemž jedna z nich je neaktivní, je potřeba tuto neaktivní kartu odebrat. V případě eSIM stačí otevřít Nastavení, přejít do sekce Mobilní data a zde odstranit eSIM, která se aktuálně nepoužívá.
Pokud se jedná o fyzickou SIM kartu, je nutné ji z telefonu ručně vyjmout. Jakmile máte jistotu, že je v zařízení pouze aktivní SIM s daným číslem, otevřete aplikaci Zprávy, přejděte do Nastavení, vyberte možnost „Odesílat a přijímat“ a zvolte své telefonní číslo pro aktivaci iMessage.
Apple upozorňuje, že tato situace není chyba systému, ale záměrně navržená funkce, která má zajistit, aby při používání iMessage nedocházelo ke konfliktům mezi více identickými čísly. Uživatelé, kteří mají aktivní i neaktivní SIM s totožným číslem, se tak musí přizpůsobit této logice systému.
Navzdory některým technickým potížím je iOS 26 vnímán jako výrazný posun vpřed díky svému modernímu vzhledu a novým funkcím. Reakce uživatelů jsou ale zatím smíšené – někteří si chválí nové rozhraní, jiní upozorňují na drobné chyby či nejasnosti v nastavení. Apple však postupně reaguje a kromě oprav nabízí i konkrétní rady, jak problémy řešit. Pokud se tedy potýkáte s nefunkčním iMessage, výše popsaný postup by vám měl pomoci situaci vyřešit.
Zdroj: phonearena.com
