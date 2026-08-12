Google Pixel Watch 5 přicházejí: Více paměti a sázka na Gemini

Zdroj: Google
Minulý rok Google přinesl hodinky Pixel Watch 4 (recenze) se skoro stejným designem, ale i tak se našel jeden dramatický rozdíl. Došlo na přemístění nabíjecích konektorů na stranu. Letos se společnost k ničemu dramatickému nerozhoupala u novinek Pixel Watch 5. I tak jde vidět posun v několika oblastech.
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Google Pixel Watch 5 (45mm a 41mm)
Po designové stránce zde nejsou patrné rozdíly, ale ve specifikacích jde vidět již změny. Asi největší změna se odehrála u úložiště, jelikož se nabízí dvojnásobná kapacita, rovných 64 GB. Google stroze uvádí, že došlo na zvětšení operační paměti o 50 %, což v podstatě znamená, že hodinky disponují 3 GB RAM.
Ačkoliv i letos došlo na použití procesoru Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2, tak mají hodinky o 12 % více procesorového výkonu. Celkově došlo ke zrychlení o 20 %. Dá se říci, že všechny tyto změny byly provedeny kvůli Gemini, aby se více operací zvládlo na hodinkách. Kromě toho jsme se dočkali o něco málo větších baterií. Pixel Watch 5 41mm mají kapacitu 332 mAh, Pixel Watch 5 45mm pak 465 mAh. Došlo k navýšení v řádu jednotek.
Google dále vylepšil přesnost určování polohy. Konektivita zůstává na stejné úrovni. Společnost se hodně zaměřila na softwarovou stránku hodinek. Například se nabízí detekce ztráty pulzu, zastavení dýchání a trendy v tlaku krve. Novinkou jsou i trendy inzulinové rezistence. Nejde o měření hladiny cukru v krvi, spíše jen indikace vývoje aktuálního stavu. Nezapomnělo se na podporu SOS satelitní komunikace.
Cena Pixel Watch 5 startuje na 9 990 Kč. Předobjednávky startují již nyní a dostupnost je ohlášena na 20. srpna.
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