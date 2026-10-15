Alza přichází se slevami až 36 % na Wi-Fi 7 routery i solární kamery

Spolehlivé internetové připojení a nepřetržitý dohled nad majetkem patří mezi základní pilíře moderní chytré domácnosti i menších kanceláří. E-shop Alza.cz aktuálně zařadil do slevové nabídky desítky síťových prvků a bezpečnostních kamer, díky nimž lze snadno přejít na nejnovější standard Wi-Fi 7, zrychlit kabelovou síť na 2,5 Gbps nebo zabezpečit objekty bez nutnosti složitého natahování kabeláže. Slevy u vybraných modelů dosahují až 36 %.
Wi-Fi 7 Mesh systémy pro pokrytí celého domu
Přechod na nejnovější bezdrátový standard Wi-Fi 7 přináší výrazně vyšší propustnost, nižší latenci a stabilnější připojení v domácnostech s desítkami chytrých zařízení. Ucelené Mesh systémy navržené pro plynulé pokrytí velkých ploch i vícepodlažních domů eliminují mrtvé zóny a automaticky přepínají připojená zařízení na jednotku s nejsilnějším signálem.
- TP-Link Deco BE68 Wi-Fi 7 BE14000 Tri-Band (1-pack) (-20 %)
- TP-Link Deco BE22 (2-pack) (-20 %)
- Mercusys Halo E27BE BE3600 Mesh Wi-Fi 7 (2-pack) (-20 %)
- Acer Connect Ovia T360 WiFi 7 Dual-band Mesh Router (-15 %)
- Acer Connect Ovia T360 WiFi 7 Dual-band Mesh Router – 3 pack (-15 %)
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Přístupové body a Powerline adaptéry
V členitých budovách se silnými zdmi často běžný bezdrátový signál nestačí. Řešením jsou nástěnné či stropní přístupové body (Access Pointy) doplněné o třípásmové routery nebo sady Powerline, které pro přenos dat využívají stávající elektrické rozvody v domě.
- CUDY AC1200 86mm Wall-Plate Wi-Fi Access Point (-35 %)
- Strong 1000 DUO EU V2 (-20 %)
- CUDY BE6500 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 7 Access Point (-10 %)
- Acer Connect Ovia T520 WiFi 7 Tri-band Mesh Router (-10 %)
- STRONG PL600MDUO (-10 %)
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Mobilní 5G a LTE modemy na cesty i chatu
V místech bez pevné přípojky nebo při práci na cestách přicházejí ke slovu modemy a routery se slotem na SIM kartu. Současná generace zařízení dokáže zkombinovat rychlé 5G či 4G/LTE mobilní sítě s moderní distribucí signálu přes Wi-Fi 7, případně nabídnout kompaktní bateriové provedení do kapsy.
- STRONG 4G+ MIFI 900D (-20 %)
- Acer Connect M4 přenosný 5G 5G/LTE modem (-20 %)
- STRONG 5G LTE Router BE3600 (-10 %)
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Bezdrátové USB adaptéry se standardy Wi-Fi 7 a 6E
Plný potenciál moderního routeru lze využít pouze tehdy, pokud mu sekundují dostatečně rychlá koncová zařízení. Pomocí externích adaptérů do portů USB-A či USB-C je možné okamžitě vybavit stolní počítače a notebooky podporou nejnovějších standardů Wi-Fi 7 a třípásmového Wi-Fi 6E bez nutnosti zásahu do útrob počítače.
- CUDY BE6500 Tri-Band Wi-Fi 7 USB 3.0 Adapter (-30 %)
- UGREEN AXE5400 Wi-Fi 6E High-Gain USB C Adapter (-25 %)
- TP-Link Archer TBE230U, BE3600 Dual Band Wi-Fi 7 Mini, USB-A/USB-C (-20 %)
- UGREEN BE6500 Wi-Fi 7 USB C Adapter (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Cenově dostupné Wi-Fi 6 adaptéry k počítači
Pro modernizaci starších sestav a notebooků, které si vystačí se spolehlivým standardem Wi-Fi 6, jsou připraveny kompaktní nano adaptéry do USB i varianty s externími anténami (High-Gain) pro výrazně lepší příjem signálu na větší vzdálenost od routeru.
- UGREEN USB 3.0 AX1800 Dual-Band Wireless Adapter (Wi-Fi 6) (-30 %)
- CUDY AX300 Wi-Fi 6 Nano USB Adapter (-25 %)
- CUDY AX900 Wi-Fi 6 USB Adapter (-20 %)
- CUDY AX900 Wi-Fi 6 High Gain USB Adapter (-20 %)
- Mercusys MA72XH AX1800 High-Gain (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Switche a 2,5G ethernetové příslušenství
Kabelové připojení zůstává nepřekonaným základem pro stolní počítače, NAS úložiště a herní konzole. Pro větvení a správu lokální sítě jsou v akci spravovatelné switche s 2,5gigabitovými porty či optickými SFP sloty, které doplňuje rychlá externí síťová karta do USB.
- STRONG SW5000M (-29 %)
- CUDY USB-A to 2.5 Gbps Ethernet Adapter (-25 %)
- CUDY 8-Port Gigabit Easy-Managed Switch with 2 SFP (-15 %)
- CUDY 5-Port 2.5G Easy-Managed Switch with USB-C Power Input (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Solární a venkovní bezdrátové kamery
Zabezpečení exteriéru dnes nevyžaduje složité stavební úpravy ani natahování kabelů. Venkovní bateriové kamery doplněné o solární panely fungují zcela autonomně a díky podpoře 4K rozlišení či 4G/LTE konektivity pohlídají zahradu, stavbu i odlehlé pozemky bez přístupu k elektrické síti.
- TP-Link Tapo C465 4K Solar (-36 %)
- EZVIZ HB8 Lite 4G + 5W solar panel Kit (4G/LTE) (-29 %)
- EZVIZ SET IP bateriová kamera EB3-C & Solární panel F (-23 %)
- Další slevy najdete zde
Vnitřní IP kamery pro dohled nad domácností
Pro přehled o dění v interiéru jsou připraveny kompaktní a otočné vnitřní kamery s detekcí pohybu i nočním viděním. Nechybí ani modely s integrovaným LCD displejem pro snadnou obousměrnou video komunikaci s členy domácnosti nebo interaktivní kamery navržené přímo pro majitele domácích mazlíčků.
- IMMAX NEO LITE Block, vnitřní, 355°, WiFi 2,4 a 5GHz, 4MP, LCD (-30 %)
- PetCube Play 2 (-25 %)
- Anker Eufy C35, 1080p bílá (-20 %)
- EZVIZ C6N Black (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní přehled zlevněné elektroniky, síťových prvků a příslušenství pro chytrou domácnost je k dispozici přímo na e-shopu Alza.cz, kde lze využít rychlé doručení do sítě AlzaBoxů po celé České republice.
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