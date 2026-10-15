Alza přichází se slevami až 36 % na Wi-Fi 7 routery i solární kamery KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 15. 10. 2026 • 5 minut čtení#Smart Home
5 minut čtení#Smart Home
Alza přichází se slevami až 36 % na Wi-Fi 7 routery i solární kamery

Spolehlivé internetové připojení a nepřetržitý dohled nad majetkem patří mezi základní pilíře moderní chytré domácnosti i menších kanceláří. E-shop Alza.cz aktuálně zařadil do slevové nabídky desítky síťových prvků a bezpečnostních kamer, díky nimž lze snadno přejít na nejnovější standard Wi-Fi 7, zrychlit kabelovou síť na 2,5 Gbps nebo zabezpečit objekty bez nutnosti složitého natahování kabeláže. Slevy u vybraných modelů dosahují až 36 %.

Wi-Fi 7 Mesh systémy pro pokrytí celého domu

Přechod na nejnovější bezdrátový standard Wi-Fi 7 přináší výrazně vyšší propustnost, nižší latenci a stabilnější připojení v domácnostech s desítkami chytrých zařízení. Ucelené Mesh systémy navržené pro plynulé pokrytí velkých ploch i vícepodlažních domů eliminují mrtvé zóny a automaticky přepínají připojená zařízení na jednotku s nejsilnějším signálem.

Přístupové body a Powerline adaptéry

V členitých budovách se silnými zdmi často běžný bezdrátový signál nestačí. Řešením jsou nástěnné či stropní přístupové body (Access Pointy) doplněné o třípásmové routery nebo sady Powerline, které pro přenos dat využívají stávající elektrické rozvody v domě.

Mobilní 5G a LTE modemy na cesty i chatu

V místech bez pevné přípojky nebo při práci na cestách přicházejí ke slovu modemy a routery se slotem na SIM kartu. Současná generace zařízení dokáže zkombinovat rychlé 5G či 4G/LTE mobilní sítě s moderní distribucí signálu přes Wi-Fi 7, případně nabídnout kompaktní bateriové provedení do kapsy.

Bezdrátové USB adaptéry se standardy Wi-Fi 7 a 6E

Plný potenciál moderního routeru lze využít pouze tehdy, pokud mu sekundují dostatečně rychlá koncová zařízení. Pomocí externích adaptérů do portů USB-A či USB-C je možné okamžitě vybavit stolní počítače a notebooky podporou nejnovějších standardů Wi-Fi 7 a třípásmového Wi-Fi 6E bez nutnosti zásahu do útrob počítače.

Cenově dostupné Wi-Fi 6 adaptéry k počítači

Pro modernizaci starších sestav a notebooků, které si vystačí se spolehlivým standardem Wi-Fi 6, jsou připraveny kompaktní nano adaptéry do USB i varianty s externími anténami (High-Gain) pro výrazně lepší příjem signálu na větší vzdálenost od routeru.

Switche a 2,5G ethernetové příslušenství

Kabelové připojení zůstává nepřekonaným základem pro stolní počítače, NAS úložiště a herní konzole. Pro větvení a správu lokální sítě jsou v akci spravovatelné switche s 2,5gigabitovými porty či optickými SFP sloty, které doplňuje rychlá externí síťová karta do USB.

Solární a venkovní bezdrátové kamery

Zabezpečení exteriéru dnes nevyžaduje složité stavební úpravy ani natahování kabelů. Venkovní bateriové kamery doplněné o solární panely fungují zcela autonomně a díky podpoře 4K rozlišení či 4G/LTE konektivity pohlídají zahradu, stavbu i odlehlé pozemky bez přístupu k elektrické síti.

Vnitřní IP kamery pro dohled nad domácností

Pro přehled o dění v interiéru jsou připraveny kompaktní a otočné vnitřní kamery s detekcí pohybu i nočním viděním. Nechybí ani modely s integrovaným LCD displejem pro snadnou obousměrnou video komunikaci s členy domácnosti nebo interaktivní kamery navržené přímo pro majitele domácích mazlíčků.

Kompletní přehled zlevněné elektroniky, síťových prvků a příslušenství pro chytrou domácnost je k dispozici přímo na e-shopu Alza.cz, kde lze využít rychlé doručení do sítě AlzaBoxů po celé České republice.

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