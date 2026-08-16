Od potápěčského počítače po cenově dostupné hodinky: Novinky v obchodech #33

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Samsung Galaxy Watch9, ZTE a další modely v prodeji: Novinky v obchodech #31
- E-ink mobil od Mudity a nové konfigurace Samsungů i Vivo: Novinky v obchodech #32
- Od dostupných Tracer až po Samsung Galaxy Watch9: Novinky v obchodech #32
- Redmi 17, extrémní Oukitel a OnePlus pro fajnšmekry: Novinky v obchodech #33
Mares Puck 4
Dnešní výběr novinek na českém trhu začneme netradičně dekompresním počítačem Mares Puck 4 pro začínající i pokročilé rekreační potápěče. Vydrží až 100 hodin ponorů a je určen až do hloubky 150 metrů.HEUREKAALZAMares Puck 4Cena od 5 976 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Denver SWC-156ROMK2
Tyto hodinky jsou v dnešním výběru nejlevnější. Za cenu lepšího obědu dostanete základní chytré hodinky s měřením sportovních výkonů s možností měření i okysličení krve a spánku.HEUREKADenver SWC-156ROMK2Cena od 305 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Bemi VOYAGER
O něco dražší je model Bemi VOYAGER, který ale vypadá o něco lépe. Na jedno nabití mají zvládnout až 18 dnů provozu a dokonce mají i GPS.HEUREKABemi VOYAGERCena od 531 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Gravity GT1-6 PRO
Poslední model Gravity GT1-6 PRO se vejde s cenou pod tisíc korun. Na jedno nabití zvládnou pět dnů provozu a mají standardní výbavu, co se týče měření fyzické aktivity a nabídky sportovních režimů.HEUREKAGravity GT1-6 PROCena od 874 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Komentáře