Od potápěčského počítače po cenově dostupné hodinky: Novinky v obchodech #33

• 16. 8. 2026#Příslušenství
Od potápěčského počítače po cenově dostupné hodinky: Novinky v obchodech #33

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Mares Puck 4

Dnešní výběr novinek na českém trhu začneme netradičně dekompresním počítačem Mares Puck 4 pro začínající i pokročilé rekreační potápěče. Vydrží až 100 hodin ponorů a je určen až do hloubky 150 metrů.

HEUREKAALZAMares Puck 4 na Heureka.czMares Puck 4Cena od 5 976 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

SPTmh1335

Denver SWC-156ROMK2

Tyto hodinky jsou v dnešním výběru nejlevnější. Za cenu lepšího obědu dostanete základní chytré hodinky s měřením sportovních výkonů s možností měření i okysličení krve a spánku.

HEUREKADenver SWC-156ROMK2 na Heureka.czDenver SWC-156ROMK2Cena od 305 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

12f24506 bcda 4b49 af9c e3e5816ee6c5

Bemi VOYAGER

O něco dražší je model Bemi VOYAGER, který ale vypadá o něco lépe. Na jedno nabití mají zvládnout až 18 dnů provozu a dokonce mají i GPS.

HEUREKABemi VOYAGER na Heureka.czBemi VOYAGERCena od 531 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

f3b0d334 2bbb 4476 bcea 34dac95838de

Gravity GT1-6 PRO

Poslední model Gravity GT1-6 PRO se vejde s cenou pod tisíc korun. Na jedno nabití zvládnou pět dnů provozu a mají standardní výbavu, co se týče měření fyzické aktivity a nabídky sportovních režimů.

HEUREKAGravity GT1-6 PRO na Heureka.czGravity GT1-6 PROCena od 874 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

cacfbfca cbfe 4e70 8783 38c043da8475

Telefon za 50 000 Kč bez teleobjektivu? Testujeme Samsung Galaxy Fold 8

💡ANKETA: Jaké ochranné prvky na svém telefonu nejčastěji používáte?

Načítání...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim