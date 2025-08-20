Pixel 10 Pro Fold představen, má větší baterii a lepší odolnost

Zdroj: Google
Jak se předpokládalo a spekulovalo, tak zde máme nástupce loňského Google Pixel 9 Pro Fold. Společnost nenaskočila na trend tenkých skládaček, spíše naopak.
Rychlé porovnání konstrukce Honor Magic V3 vs. Pixel 9 Pro Fold
Pixel 10 Pro Fold
Při letmém srovnání byste asi nenašli nějaké výrazné rozdíly mezi novinkou a loňským modelem, ale je zde vidět posun. Zatímco konkurence se snaží udělat skládačky tenčí, tak Google u lehce přidal, tedy o nějakou tu desetinku milimetru. Není to ale na škodu, jelikož došlo ke zvětšení baterie, ta má lehce přes 5000 mAh. Má tedy více energie než nejnovější Fold od Samsungu, ale současně méně než Magic od Honoru.
Samozřejmě najdete u Pixel 10 Pro Fold nejnovější procesor a také displeje mají vyšší jas. Fotografická výbava zůstává stejná, tedy z pohledu megapixelů. Stejně jako u ostatních modelů Pixel 10, i Pixel 10 Pro Fold podporuje magnetické uchycení bezdrátové nabíječky. Je zde podpora pro Qi2 s výkonem až 15W.
Další pozitivní vylepšení se odehrálo u odolnosti. Pixel 9 Pro Fold splňoval certifikaci IPX8, ale dnešní novinka má již IP68, tedy došlo na zvýšení odolnosti vůči prachu. Celkově jde vidět posun, ale v jedné věci Google zřejmě zklame případné zájemce. Stejně jako vloni, tak ani letos Pixel 10 Pro Fold oficiálně nevstoupí na český trh. Zřejmě se objeví u přeprodejců, případně bude uvedení až později, ale s tím moc nepočítáme.
Specifikace Pixel 10 Pro Fold
- displeje:
- 6,4 palců, 2364 x 1080 pixelů, OLED, 60-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 3000 nitů
- 8 palců, 2156 x 2076 pixelů, OLED, 1-120 Hz, až 3000 nitů
- procesor: Tensor G5 + Titan M2
- RAM: 16 GB
- úložiště: 128/256/512 GB nebo 1 TB
- SIM + eSIM
- Android 16
- Foťáky:
- zadní – 48 MPx, OIS
- 10,8 MPx, ultra širokoúhlý
- 10,8 MPx, 5x zoom, OIS
- přední – 2x 10 MPx
- zadní – 48 MPx, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP68
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, USB C 3.2, UWB
- rozměry:
- složený: 155,2 x 76,3 x 10,8 mm
- rozložený: 155,2 x 150,4 x 5,2 mm
- 258 gramů
- baterie: 5015 mAh + Qi2 (15W)
Zdroj: Tisková zpráva
