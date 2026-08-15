Google přidá do Gemini více než deset nových aplikací, pro české uživatele je ale přínos minimální

• 15. 8. 2026#iOS
Google přidá do Gemini více než deset nových aplikací, pro české uživatele je ale přínos minimální

Zdroj: Wired

Aplikace dokáží významným způsobem rozšířit schopnosti AI chatbotů a plno užitečných vlastností. Google si je toho vědom a tak přichází s další vlnou rozšíření pro svého chatbota Gemini. Do něj v následujících týdnech zamíří víc než deset nových aplikací.

Gemini se rozšiřuje o další aplikace

Aplikace dávající chatbotovi další přidanou vrstvu schopností díky kterým už jen neodpovídá na naše dotazy, ale dokáže zároveň pracovat s napřímo s propojenými aplikacemi. Pokud připojíte například aplikaci Gmail, chatbot dokáže pracovat přímo s vaší e-mailovou schránkou a může v ní například vyhledávat konkrétní e-maily, provádět užitečné souhrny, kontrolovat kalendář anebo úkoly.

Výčet aplikací, které do Gemini zamíří potěší především zahraniční uživatele, protože Google primárně rozšiřuje tyto aplikace do zemí jako jsou USA a další. Pro české uživatele se tedy jedná o prakticky nulový přínos, ale poukazuje to na to, že Google se snaží portfolio aplikací postupně rozšiřovat.

gemini aplikace

Zdroj: Dotekomanie

Podle dostupných informací se Gemini nově propojí s aplikacemi Granola, Otter.ai a Wix, které se zaměřují primárně na produktivitu. Pro plánování volného času a cestování budou nově k dispozici aplikace Fever, GetYourGuide, Localiza, OpenTable a Ticketmaster. Pro hudební zaměření přichází aplikace iHeartRadio a Pandora, zatímco mezi praktickými službami najdeme Angi, Thumbtack a Zocdoc.

Co se týče aplikace OpenTable nejde úplně o novou integraci. Uživatelé ve Spojených státech už mohou službu s Gemini používat, nově ale bude nyní k dispozici pro uživatele ve Velké Británii. Google uvádí, že nové propojené aplikace začne zpřístupňovat postupně během několika následujících týdnů.

Zdroj: 9to5google.com

Telefon za 50 000 Kč bez teleobjektivu? Testujeme Samsung Galaxy Fold 8

💡ANKETA: Jaké ochranné prvky na svém telefonu nejčastěji používáte?

Načítání...

Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim