Google přidá do Gemini více než deset nových aplikací, pro české uživatele je ale přínos minimální

Zdroj: Wired
Aplikace dokáží významným způsobem rozšířit schopnosti AI chatbotů a plno užitečných vlastností. Google si je toho vědom a tak přichází s další vlnou rozšíření pro svého chatbota Gemini. Do něj v následujících týdnech zamíří víc než deset nových aplikací.
Gemini se rozšiřuje o další aplikace
Aplikace dávající chatbotovi další přidanou vrstvu schopností díky kterým už jen neodpovídá na naše dotazy, ale dokáže zároveň pracovat s napřímo s propojenými aplikacemi. Pokud připojíte například aplikaci Gmail, chatbot dokáže pracovat přímo s vaší e-mailovou schránkou a může v ní například vyhledávat konkrétní e-maily, provádět užitečné souhrny, kontrolovat kalendář anebo úkoly.
Výčet aplikací, které do Gemini zamíří potěší především zahraniční uživatele, protože Google primárně rozšiřuje tyto aplikace do zemí jako jsou USA a další. Pro české uživatele se tedy jedná o prakticky nulový přínos, ale poukazuje to na to, že Google se snaží portfolio aplikací postupně rozšiřovat.
Podle dostupných informací se Gemini nově propojí s aplikacemi Granola, Otter.ai a Wix, které se zaměřují primárně na produktivitu. Pro plánování volného času a cestování budou nově k dispozici aplikace Fever, GetYourGuide, Localiza, OpenTable a Ticketmaster. Pro hudební zaměření přichází aplikace iHeartRadio a Pandora, zatímco mezi praktickými službami najdeme Angi, Thumbtack a Zocdoc.
Co se týče aplikace OpenTable nejde úplně o novou integraci. Uživatelé ve Spojených státech už mohou službu s Gemini používat, nově ale bude nyní k dispozici pro uživatele ve Velké Británii. Google uvádí, že nové propojené aplikace začne zpřístupňovat postupně během několika následujících týdnů.
Zdroj: 9to5google.com
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