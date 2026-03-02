Gimbal s AI v mobilu? Viděli jsme nový Honor Robot Phone

Gimbal s AI v mobilu? Viděli jsme nový Honor Robot Phone

Honor Robot Phone

Mimo nový Honor Magic V6 nám Honor na akci těsně před veletrhem MWC v Barceloně ukázal také Robot Phone. Ten zaujme především integrovaným gimbalem, který však není určený jen pro natáčení videa. Pojďme si tento mobil, který se na trh dostane až později tento rok, trochu představit.

První pohled na Honor Robot Phone

Samotný gimbal je v těle zařízení schovaný pod krytkou, které je nutné mechanicky odklopit. Pak už se nicméně sám vyklopí. Honor nám bohužel nedal telefon do ruky, měli jsme možnost pouze sledovat zaměstnance, jak s ním manipulují. Pro funkční gimbal musel výrobce vyvinout nový mikromotor. Ten je dle jeho slov o 70 procent menší než ty dosavadně nejmenší.

Honor Robot Phone

Ve výsledku je pak díky tomu Honor Robot Phone první telefon s tříosou stabilizací v mobilu. Kamerka se totiž umí otáčet vskutku všemi směry. Při natáčení pak dopomáhá ještě AI stabilizace a je také možné si vybrat objekt ke sledování. Samotný obrazový senzor má rozlišení 200 Mpx, další podrobnosti ale zatím Honor nepředstavil.

Honor Robot Phone

Honor si ale řekl, že nebude tento gimbal využívat jen pro natáčení videa. Kamerce totiž tak trochu dodává osobnost spolu s umělou inteligencí na pozadí. Při konverzaci s hlasovým asistentem tak například energicky přikyvuje, když souhlasí, nebo pevně vrtí hlavou, když nesouhlasí. Dokáže pak dokonce provést „salto vzad“ nebo tancovat do rytmu hudby. Jako hlasový asistent byl prezentován vlastní AI YoYo asistent.

Honor Robot Phone

Honor v rámci akce také zahájil spolupráci s firmou ARRI. Ta se zabývá profesionální video technikou. Díky tomu pomůže čínskému výrobci s color science a pro videa dodá také filmový vzhled.

Mimo samotný gimbal má telefon na zádech další fotoaparáty. Výrobce však další podrobnosti o telefonu včetně specifikací neuvedl a tak se jedná spíš o takový koncept. Do prodeje se má dostat až v druhé polovině tohoto roku, takže se jistě ještě časem dočkáme podrobností.

Honor Robot Phone

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

