Konec viditelného značení u Gemini? Google dovolí uživatelům skrýt AI vodoznaky

Zdroj: Google
V EU máme novou legislativu, která nařizuje označování AI generovaného realistického obsahu. Jde o boj proti „deep fake“, ale podvodníci si s tím hlavu nedělají. I přes snahy o regulaci AI se najdou metody a způsoby, jak všechny prvky obejít. Ostatně nedávno jsme se dočkali novinky od Anthropic kolem označování AI generovaného textu. Google jde ale tak trochu proti proudu s jednou drobnou novinkou.
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Bez vodoznaku
Pokud jste někdy použili Gemini ke generování obrázků, tak jste si mohli všimnout, že v dolním pravém rohu je malá hvězdička, tedy zjednodušená ikona samotného Gemini. Tento vodoznak měl jasně uvést na první pohled, že jde o generovaný obrázek. Odstranění tohoto prvku ale není nijak náročné, zejména na mobilech nebo počítačích. Ostatně samotná aplikace Fotografie ve Windows má poměrně slušnou funkci na mazání prvků a přegenerování obsahu.
Google se nyní rozhodl, že tento prvek si budete moci nechat odebrat skrze nastavení v aplikaci Gemini, a to i na webu. Stačí vypnout vodoznak, což se dotkne obrázků, videí i dalšího obsahu, kde bývá použit. Google jen dodává, že tuto možnost nabízí tam, kde to není vyžadováno legislativou. Jak vidíte, tak v EU to jde vypnout.
To ale neznamená, že obrázek ztrácí data kolem potvrzení, že se jedná o AI výtvor. Vygenerovaný soubor stále obsahuje C2PA a SynthID, takže jde poznat, že pochází z AI.
Zdroje: x.com, gsmarena.com
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