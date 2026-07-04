Apple s EU vedou další jednání. Povedou k plnému zpřístupnění Siri AI na evropském kontinentu?

Zdroj: Apple Insider
Apple a Evropská komise pokračují v jednáních o spuštění nové generace hlasové asistentky Siri AI v Evropské unii. Videohovor mezi generálním ředitelem Applu Timem Cookem a místopředsedkyní Evropské komise Hennou Virkkunen obě strany označily za konstruktivní. Na tom se ale shoda prakticky končí. Ani Apple, ani Evropská komise nezveřejnily žádné konkrétní výsledky jednání. Z oficiálních vyjádření vyplývá pouze to, že budou v rozhovorech pokračovat. Pro evropské uživatele se tak zatím nic nemění.
Apple se v EU snaží vyjednat nasazení Siri AI na iPhonech a iPadech
Hlavním tématem schůzky byla nová Siri AI a její uvedení na evropský trh. Apple už dříve potvrdil, že při letošním vydání iOS 27 a iPadOS 27 nebude tato funkce dostupná na iPhonech ani iPadech prodávaných v zemích Evropské unie. Společnost tvrdí, že během několika měsíců předložila Evropské komisi několik návrhů, jak novou Siri zpřístupnit a současně umožnit fungování konkurenčních hlasových asistentů. Podle Applu ale regulátor EU žádné z navržených řešení nepřijal. Evropská komise situaci popisuje jinak. Tvrdí, že Apple zatím nedokázal vytvořit takové rozhraní pro spolupráci s konkurenčními asistenty, které by splňovalo evropské požadavky na bezpečnost a ochranu soukromí.
Spor se vede o rozsah přístupu k systému
Jádrem celé debaty je výklad nařízení Digital Markets Act (DMA), které velkým technologickým platformám ukládá povinnost otevřít své systémy konkurenci. Apple upozorňuje, že současný výklad Komise by znamenal poskytnout konkurenčním hlasovým asistentům stejná systémová oprávnění, jaká má Siri AI. To zahrnuje například čtení a odesílání zpráv, nakupování nebo ovládání aplikací napříč celým systémem.
Podle Applu by takový přístup mohl představovat bezpečnostní riziko. Firma zároveň tvrdí, že navržené ochranné mechanismy Evropská komise odmítla. Evropští komisaři naopak zastávají názor, že právě otevření těchto funkcí je jedním z hlavních požadavků Digital Markets Act. Regulace má zabránit tomu, aby provozovatelé velkých platforem zvýhodňovali vlastní služby před konkurencí.
Omezení se týká pouze iPhonů a iPadů
Zákaz se zatím vztahuje pouze na iOS a iPadOS. Na Macboocích s macOS 27, hodinkách Apple Watch s watchOS 27 nebo Vision Pro s visionOS 27 bude Siri AI v Evropské unii dostupná. Pondělní jednání na této skutečnosti nic nezměnilo. Apple zároveň neuvedl žádný termín, kdy by se nová Siri mohla objevit také na evropských iPhonech.
Schůzka přichází v době, kdy se podle dostupných informací Tim Cook připravuje na odchod z pozice generálního ředitele Applu. Jeho nástupcem by se měl stát současný šéf hardwarové divize John Ternus. Právě Cook během posledních let zastával důležitou roli při vyjednávání s představiteli vlád a regulátory po celém světě.
Současně ale pokračuje širší tlak Evropské unie na velké technologické firmy. Komise například požaduje, aby podobně otevřel svůj systém Android i Google a umožnil hlubší integraci konkurenčních hlasových asistentů. Apple tedy není jedinou společností, na kterou se nová pravidla vztahují.
Vztahy mezi Applem a Bruselem zůstávají napjaté
Celková atmosféra mezi oběma stranami zůstává napjatá. Evropská komise letos udělila Applu pokutu 500 milionů eur kvůli pravidlům App Storu a firma čelí dalším šetřením souvisejícím s Digital Markets Act.
Jednání proto nelze označit za průlom. Obě strany si pouze potvrdily, že budou v jednáních pokračovat. Pro evropské uživatele se tedy stále nic nemění. Siri AI zůstává na iPhonech a iPadech v Evropské unii nadále nedostupná a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se situace v nejbližší době změnila.
Zdroj: thenextweb.com
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