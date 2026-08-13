Tap To Share přichází na Android: Snadné sdílení bez nutnosti hledání v menu

Zdroj: Google
Už nějakou dobu víme, že Google připravuje funkci Tap To Share, což je vlastně reinkarnace Android Beam, funkce pro sdílení obsahu přiložením mobilů k sobě. Nyní jsme se dočkali oficiálního uvedení. Novinka se jmenuje Tap To Share.
Tap To Share
Dá se říci, že zjednodušuje celý proces sdílení tím, že stačí mobily jen přiblížit k sobě. V případě domácí obrazovky, když přiblížíte mobily k sobě, nabídne se sdílení kontaktních informací. Zde si můžete vybrat, co se přesně bude sdílet.
Funkce jde ale dál. Lze ji využít i pro sdílení fotek, videí a jiného obsahu. Jakmile nastavíte, co chcete sdílet, nemusíte vybírat ze seznamu konkrétní zařízení, kam chcete vše poslat. I zde bude stačit zařízení přiložit horními stranami k sobě. Pak se okraje mobilu rozzáří a dojde k přenosu. Google zveřejnil i návod:
- Na stránce Quick Share vyberte obsah, který chcete sdílet.
- Překryjte horní části obou odemčených telefonů tak, aby obrazovky směřovaly nahoru a bylo na ně vidět.
- Nechte telefony u sebe, dokud nezačnou zářit.
- Počkejte, až druhé zařízení přijme vaši žádost o sdílení.
- Pokud chcete akci zrušit, oddalte zařízení od sebe.
Jak asi tušíte, nějaké omezení zde bude. Konkrétně je novinka dostupná pro Pixel 6 a novější. Brzy se dostane na mobily Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 a Flip8. Pak dojde k rozšíření na další zařízení, ale kdy se tak stane, nevíme.
Zdroje: support.google.com, blog.google, gsmarena.com
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