Nová řada Redmi K100: Extrémní výkon a obří baterie v čele

Zdroj: Redmi
Nějakou chvíli se spekulovalo o nových top modelech pod značkou Redmi. Záhy se sama společnost začala chlubit novinkami a dnes jsme se dočkali představení Redmi K100 Pro a Redmi K100 Pro Max. Z pohledu specifikací mají lepší výbavu než kdejaký top model na současném trhu.
Redmi K100 Pro a Max
Při pohledu na obě novinky byste si neřekli, že se nějak výrazně liší, ale právě Redmi K100 Pro Max má 2.1 zvukový systém. Kromě běžných stereo reproduktorů má na zádech ještě další basový reproduktor. Zajímavostí je, že i přes toto rozšíření si mobil drží certifikaci IP69. Ostatně i nižší model má tuto certifikaci.
Redmi si nechalo záležet na novinkách a obsahují i dedikované herní a nabíjecí čipy. Z bonusových funkcí u nich najdete i bezdrátové nabíjení. Samozřejmě jsou mezi mobily rozdíly, například ve velikostech displejů nebo bateriích, ale i K100 Pro má 8580 mAh, zatímco Max verze se chlubí 9070 mAh. Co je ale zajímavější, oba modely přichází s procesorem Snapdragon 8 Extreme Edition V Series, tedy novou variantou od Qualcommu. Mělo by se jednat o osekanou variantu Snapdragonu 8 Gen 5.
Další rozdíly se najdou ve fotografické výbavě. Plnohodnotná sestava je samozřejmě u Redmi K100 Pro Max. Je škoda, že K100 Pro dostal například 8MPx ultra širokoúhlý senzor, ale naštěstí to mobil dohání jinými specifikacemi.
Redmi K100 Pro Max a Redmi K100 Pro jsou zatím určeny pro čínský trh, ale spekuluje se, že se k nám dostanou. Možná budou mít trochu jiné specifikace, případně i jiné názvy. Co se týče cen, tak Redmi K100 Pro Max začíná na cca 14 000 Kč, Redmi K100 Pro pak na cca 11 500 Kč. Částky jsou bez daně a poplatků.
Specifikace Redmi K100 Pro
- displej: 6,59 palců, AMOLED, rozlišení 2510 x 1156 px, 185 Hz, jas až 4500 nitů (minimální 1 nit), HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision
- procesor: Snapdragon 8 Extreme Edition V Series (5. generace, SM8850-1-AB, TSMC 3nm 3. generace), samostatný herní AI čip D2
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, 1/1,56″, f/1,68, 16v1 2 µm fúzní pixel, OIS optická stabilizace, 6P čočky)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, 112°, 5P čočky)
- 50 Mpx (zlatý teleobjektiv, 2,5x optický zoom, 5x bezztrátový zoom, až 60x digitální zoom, 1/2,75″, f/2,0, 4v1 1,28 µm fúzní pixel, OIS optická stabilizace, 10 cm makro)
- přední: 32 Mpx (HD fotoaparát)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, 1/1,56″, f/1,68, 16v1 2 µm fúzní pixel, OIS optická stabilizace, 6P čočky)
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
- IP69
- 1115F ultra-lineární symetrické duální reproduktory, Dolby Atmos, Hi-Res & Hi-Res Wireless
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, čip pro zesílení signálu Xiaomi Surge T1+, Wi-Fi 7 (Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, 802.11a/b/g, 2,4 GHz / 5 GHz, 2×2 MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast), Bluetooth 6.0 (AAC, LDAC, LHDC 5.0, LC3, ASHA, Auracast, MIHC), GPS (L1+L5), Beidou (B1I+B1C+B2a), Galileo (E1+E5a), GLONASS (G1), QZSS (L1+L5), NavIC, A-GNSS, NFC, infračervený port, USB-C
- rozměry a hmotnost: 157,49 x 75,25 x 8,55 mm, 218 gramů
- baterie a nabíjení: 8580 mAh, 100W rychlé drátové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení
Specifikace Redmi K100 Pro Max
- displej: 6,9 palců, AMOLED, rozlišení 2608 x 1200 px, až 185 Hz, jas až 4500 nitů (minimální 1 nit), HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision
- procesor: Snapdragon 8 Extreme Edition V Series (5. generace, SM8850-1-AB, TSMC 3nm 3. generace), samostatný herní AI čip D2
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, 1/1,56″, f/1,68, 16v1 2 µm fúzní pixel, OIS optická stabilizace, 6P čočky)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, 102°, f/2,4)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, 5x optický zoom, 10x bezztrátový zoom, až 100x digitální zoom, 1/2,75″, f/3,0, 4v1 1,28 µm fúzní pixel, OIS optická stabilizace)
- přední: 32 Mpx (HD fotoaparát)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, 1/1,56″, f/1,68, 16v1 2 µm fúzní pixel, OIS optická stabilizace, 6P čočky)
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
- IP69
- 2.1 stereo systém, tři reproduktory, Dolby Atmos, Hi-Res & Hi-Res Wireless
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 7 (Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, 802.11a/b/g, 2,4 GHz / 5 GHz, 2×2 MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast), Bluetooth 6.0 (AAC, LDAC, LHDC 5.0, LC3, ASHA, Auracast, MIHC), GPS (L1+L5), Beidou (B1I+B1C+B2a), Galileo (E1+E5a), GLONASS (G1), QZSS (L1+L5), NavIC, A-GNSS, NFC, infračervený port, USB-C
- rozměry a hmotnost: 163,49 x 77,94 x 8,45 mm, 238 gramů
- baterie a nabíjení: 9070 mAh, 100W rychlé drátové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení
Zdroje: mi.com, mi.com, gizmochina.com
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