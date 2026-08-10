Gemini asi přijde o jednu funkci, ale má ji nahradit daleko pokročilejší

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Google přidal do Gemini funkci Gem před dvěma lety. Prvně byla přístupná jen pro platící uživatele, ale záhy na to ji zpřístupnil pro všechny. Ve své podstatě se jedná o šablony pro chaty. Při vytváření Gem zadáte základní příkazy, můžete doplnit i vzorové soubory. Možná se ale s touto funkcí budeme muset rozloučit.
Místo Gem rovnou Spark?
Ve zdrojovém kódu webové verze Gemini se podařilo objevit nachystanou část, která bude informovat o konci Gemini Gem. Mělo by se tak stát 20. října, aspoň podle textu. Samotnou funkci Gem má nahradit jiná pokročilejší, Gemini Spark.
Text dále uvádí, že stávající Gem si může uživatel uložit nebo je přetvořit do podoby dovedností. Takto by se skoro dalo říci, že rozdíl bude minimální, ale jak již bylo řečeno, Gem jsou jen šablony, zatímco Spark je agent, který mimo jiné umí pracovat i v cloudu na pozadí, takže se nabídne i nějaká forma automatizace.
S touto změnou přijde ale jedno omezení. Gem jsou zdarma, bohužel Spark nikoliv. Možnost si vytvářet vlastní dovednosti pro Gemini tak bude omezena na účty Pro a Ultra. Časem asi dojde k postupné změně, ale odhadujeme, že Google nakonec zpřístupní funkci všem, byť s limity.
Zatím si ale budeme muset počkat, jestli se tato informace potvrdí. Google si jen nachystal oznámení, ale datum ukončení Gem může být jiné, případně se mohou objevit nějaké inteligentní funkce pro převod Gem na dovednosti.
Zdroje: testingcatalog.com, androidauthority.com
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