Evropská unie nově nařizuje označovat realistický obsah vytvořený umělou inteligencí

Zdroj: GPT Image 2.0
Evropská unie od 2. srpna zpřísňuje pravidla pro obsah vytvořený umělou inteligencí. Nařízení nově společnostem a dalším nesoukromým subjektům ukládá povinnost označovat obrázky, zvukové nahrávky i texty, které vznikly pomocí AI a snaží se působit jako autentický obsah.
AI obsah generovaný na území EU bude muset být označen
Pravidla vycházejí z evropského nařízení AI Act. Realisticky působící výstupy mají dostat digitální vodoznak nebo jinou formu jasného označení, aby uživatel poznal, že obsah nevytvořil člověk nebo nezachycuje skutečnou událost. Nařízení se nevztahuje na osobní obsah. Uživatelé tak nemusí označovat například vtipné obrázky vytvořené pro soukromé účely a použití. Výjimku dostanou také výtvory, které mají zjevně umělecký, satirický nebo fiktivní charakter. Povinnost míří především na obsah, který by mohl být zaměněn za skutečnost.
Nové systémy umělé inteligence uváděné na evropský trh musí pravidla splňovat od 2. srpna. Provozovatelé dříve uvedených systémů získají další čtyři měsíce na přizpůsobení se těmto novým pravidlům. Evropská unie připravila vlastní černobílé štítky, které mohou provozovatelé pro označování používat a nebo si mohou vytvořit také vlastní variantu, pokud bude splňovat požadované podmínky.
Za porušení pravidel hrozí pokuta až do výše 3 % celkových hrubých příjmů společnosti. Podle europoslance Sergeje Lagodinského, který se podílel na vyjednávání AI Actu, nejde jen o ochranu spotřebitelů. Jde také o ochranu demokracie a důvěryhodnosti informací na internetu.
Boniface de Champris z organizace Computer and Communications Industry Association upozorňuje, že uživatele může překvapit, kde všude se označení začne objevovat. Sociální sítě už dnes část obsahu vytvořeného pomocí AI rozpoznávají, technologie se ale ve velkém používá také v reklamě, filmu nebo vydavatelství, aniž by to uživatelé vůbec tušili.
Tento krok rozhodně vítáme, protože tak alespoň částečně narovná poměrně silný chaos v generovaném obsahu na internetu a sociálních sítích. Uživatelé tak budou mít zase lepší možnost rozpoznat obsah generovaný pomocí AI.
Zdroj: engadget.com
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