Modifikace PixelBoard pro klávesnici Gboard zpřístupní funkce dostupné pouze pro Pixely

Zdroj: Dotekomanie.cz
Populární klávesnice Gboard od Googlu je vybavená několika funkcemi, které jsou dostupné pouze na telefonech Pixel. Jednou z nich je režim hlasového zadávání Rambler, který přišel s řadou telefonů Pixel 11. Vývojář Akshay Kadam ale našel způsob, jak tuto funkci společně s nástroji poháněnými AI pro úpravu textu zpřístupnit také na ostatních telefonech s Androidem. A co je nejlepší, není potřeba rootovat zařízení.
Exkluzivní funkce pro Gboard můžete získat i bez Pixelu
Modifikace nese název PixelBoard a vychází z původní klávesnice Gboard. Kadam při její tvorbě využil projekt Gboard patches od Jasona Wu, což je open-source sada patchů, které se aplikují pomocí nástroje Morphe a v podstatě se jedná o modifikaci oficiální klávesnice Gboard. Cílem bylo zachovat prostředí původní klávesnice a přidat pouze funkce, které jsou dostupné pouze na telefonech Pixel.
Nejzajímavější funkcí je hlasový režim Rambler, který využívá AI k převodu přirozené řeči na text. Oproti klasickému diktování totiž dokáže automaticky odstranit slovní výplně, přeřeknutí nebo pauzy. Výsledkem je text, který nevyžaduje tolik následných úprav.
V praxi tato modifikace fungovala na vivo X300 FE bez nutnosti dalších úprav hned po instalaci. PixelBoard modifikace navíc zpřístupňuje nástroje AI Writing Tools. Ty umožňují kontrolovat napsaný text, přeformulovat věty nebo obsah zkrátit či rozšířit. Uživatel tak může text upravovat přímo prostřednictvím klávesnice.
Instalace je poměrně jednoduchá. Aplikaci je možné stáhnout z GitHubu a nainstalovat na telefon s Androidem bez nutnosti rootování systému. PixelBoard se navíc instaluje jako samostatná aplikace a funguje souběžně s oficiální klávesnicí Gboard, takže uživatel mezi nimi může podle potřeby přepínat. Alternativně je možné použít zmiňovaný nástroj Morphe Manager, který umožňuje upravit oficiální Gboard klávesnici a potřebné funkce odemknout. S ohledem na to, že PixelBoard není oficiální aplikací Googlu a pracuje se zadávaným textem, je na místě určitá opatrnost.
Zdroj: androidauthority.com
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