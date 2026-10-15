Garmin uvádí řadu luxusních titanových hodinek MARQ 3

Zdroj: Garmin1
Pro piloty, potápěče, golfisty, dobrodruhy i další. Garmin uvádí zbrusu novou řadu luxusních titanových hodinek MARQ 3. Ta letos přichází celkem s šesti modely, které přináší to nejlepší z dílen vyhlášeného amerického výrobce.
Šest hodinek, jeden luxusní základ
Řadu MARQ ukázal veřejnosti Garmin poprvé už v roce 2019 a od té doby jde o jeho chloubu. Vedle zbytku modelů výrobce totiž tyto hodinky působí spíše jako šperky. Nyní přichází očekávaná třetí řada, která donáší rovnou šest modelů pro ty nejnáročnější.
První z edice je Aviator pro piloty, která nabízí například letecké mapy, počasí a speciální samostatnou ručičku pro UTC. Potápěčská edice Diver nabídne odolnost až do 40 metrů a Golfer pak celkem 43 tisíc map golfových hřišť, obrysy greenů nebo třeba funkci virtuálního caddyho. Commander míří zejména na armádu s módem pro noční vidění a balistickou kalkulačkou. Nechybí ani model Athlete pro nejnáročnější atlety s ukazatelem VO2 max přímo na lunetě nebo Adventurer pro dobrodruhy. Samozřejmostí je pak nálož zdravotních funkcí a baterie s výdrží 18 dní.
Hodinky se liší právě softwarem, uvnitř jsou však stejné. Disponují 47mm titanovým pouzdrem, keramickou lunetou a 1,4palcovým AMOLED displej o rozlišení 454 x 454 pixelů. Nechybí podpora komunikace přes satelit při absenci signálu, reproduktor s mikrofonem, LED svítilna nebo mapy celého světa.
Řada MARQ 3 přináší opravdu to nejlepší z dílen Garminu a cílí na ty nejnáročnější sportovce, což se odráží i na ceně. Nejlevnější model Athlete vás totiž vyjde na 60 990 korun, Adventurer na 65 990 korun a Golfer na 67 990 korun českých. Hodinky Diver, Aviator a Commander pak stojí 75 990 korun.
Zdroj: androidauthority.com
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Komentáře
Michal Krajči15. 10. 2026, 9:31
Pozeral som veru to ich predstavenie nových Marq 3 ale žiadne sa mi teda nepozdávali. Ako tie zelené Golfové boli pekné, ale ani jedny ma neuchvátili… chvala bohu za 3000€ nebude veľa ľudí, ktorí by do toho šli :) Tie staršie Marq boli zaujímavé tou damaškovou oceľou, tieto moc zaujímavé nie sú (pre mňa)