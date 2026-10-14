Slevy na notebooky a počítače na Alza.cz dosahují až 41 %. Ve výběru jsou modely ASUS, MacBooky s čipem M5 i herní stroje

Obměna pracovního či herního hardwaru představuje ideální příležitost k pořízení moderních zařízení za výrazně nižší pořizovací náklady. Internetový obchod Alza.cz aktuálně zařadil do zlevněné nabídky desítky přenosných i stolních počítačů, přičemž výše slev u vybraných modelů dosahuje až 41 %. V přehledu nechybí prémiové ultrabooky s OLED panely, nejnovější generace jablečných počítačů s čipy M5 ani výkonné herní sestavy.
Pracovní a multimediální notebooky ASUS a Lenovo
Segment univerzálních a firemních notebooků značky ASUS přináší nejvýraznější cenová zvýhodnění v celé aktuální nabídce. K dispozici jsou jak tenké a lehké modely řady Zenbook, tak odolné pracovní stanice ExpertBook či všestranné konvertibilní a celokovové notebooky Lenovo určené pro každodenní nasazení v kanceláři i na cestách.
- ASUS Zenbook S 16 UM5606GA-OLED532W Scandinavian White (-41 %)
- ASUS Vivobook 16 M1607GA-MB015WZ Cool Silver (bez adaptéru) (-38 %)
- ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-C058512X Misty Grey (bez adaptéru) (-36 %)
- ASUS ExpertBook PM3 PM3606CHA-R716512 Misty Grey kovový (bez adaptéru) (-35 %)
- Lenovo Yoga Slim 7 14ILL11 Luna Grey celokovový (bez adaptéru) (-20 %)
- Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1 Black + aktivní stylus Lenovo (-10 %)
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Notebooky Apple MacBook Air s čipem M5
Pro příznivce ekosystému macOS jsou připraveny přenosné počítače MacBook Air s úhlopříčkou 13 palců osazené generací čipů M5. Akční nabídka pokrývá varianty s českou i americkou klávesnicí v atraktivních barevných provedeních, které kombinují vysoký výpočetní výkon s celodenní výdrží na baterii.
- MacBook Air 13″ M5 CZ 2026 Blankytně modrý (-13 %)
- MacBook Air 13″ M5 US 2026 Blankytně modrý (-10 %)
- MacBook Air 13″ M5 US 2026 Stříbrný (-10 %)
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Herní notebooky Acer Nitro, Lenovo Legion a MSI
Hráči počítačových her a uživatelé pracující s náročnými grafickými či střihovými aplikacemi mohou vybírat ze zlevněných herních notebooků. Dominantní zastoupení má osvědčená řada Acer Nitro V 15 v několika hardwarových konfiguracích, kterou doplňují výkonné stroje Lenovo Legion a MSI Crosshair.
- Acer Nitro V 15 Obsidida Black (ANV15-41-R3RD) (-25 %)
- Acer Nitro V 15 Black (ANV15-41-R7DV) (-24 %)
- Acer Nitro V 15 Obsidian Black (ANV15-52-52VP) (-20 %)
- MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-056CZ (-6 %)
- Lenovo Legion 5 15IRX10 Eclipse Black (bez adaptéru) (-5 %)
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Spolehlivé notebooky HP, Dell a Acer pro každou příležitost
Praktická zařízení pro studenty, domácnosti i firemní nasazení zastupují modely značek HP, Dell a Acer. V seznamu figurují moderní notebooky HP OmniBook zaměřené na plynulou práci s umělou inteligencí, tradiční pracovní řady ProBook a kompaktní patnáctipalcové či šestnáctipalcové modely Dell.
- Acer Aspire Lite 15 Light Silver (AL15-54P-51ZJ) (bez adaptéru) (-25 %)
- HP Probook 4 G2i (bez adaptéru) (-20 %)
- HP OmniBook 5 16-bn0901ncx Sahara Silver (bez adaptéru) (-15 %)
- HP OmniBook X Flip AI 16-cb0900ncx (bez adaptéru) (-10 %)
- Dell Pro 15 Essential PV15250 Black (-10 %)
- Dell 15 DC15250 Carbon Black (-10 %)
- Dell 16 DC16251 (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Kromě přenosných počítačů zahrnuje zlevněná nabídka také stolní sestavy a kompaktní mini PC, které najdou uplatnění na pracovním stole v kanceláři i v domácím herním koutku. Zájemci o herní desktop mohou zvolit model Acer Nitro N20-101 (-20 %), zatímco pro běžnou kancelářskou agendu je připraven stolní počítač Acer Aspire XC-1725 (-15 %).
Pokud je prioritou maximální úspora místa na pracovním stole, nabízí se miniaturní počítač Acer Revo Box RB102 (-15 %) nebo kompaktní firemní sestava HP Pro SFF 400 G9 (-5 %).
Celou akční nabídku výpočetní techniky i další elektroniky si můžete prohlédnout přímo na webu Alza.cz, kde na vás čekají tisíce produktů skladem a spolehlivé doručení do AlzaBoxů po celé České republice.
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