Slevy na notebooky a počítače na Alza.cz dosahují až 41 %. Ve výběru jsou modely ASUS, MacBooky s čipem M5 i herní stroje KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 14. 10. 2026 • 3 minuty čtení#Ostatní
3 minuty čtení#Ostatní
Slevy na notebooky a počítače na Alza.cz dosahují až 41 %. Ve výběru jsou modely ASUS, MacBooky s čipem M5 i herní stroje

Obměna pracovního či herního hardwaru představuje ideální příležitost k pořízení moderních zařízení za výrazně nižší pořizovací náklady. Internetový obchod Alza.cz aktuálně zařadil do zlevněné nabídky desítky přenosných i stolních počítačů, přičemž výše slev u vybraných modelů dosahuje až 41 %. V přehledu nechybí prémiové ultrabooky s OLED panely, nejnovější generace jablečných počítačů s čipy M5 ani výkonné herní sestavy.

Pracovní a multimediální notebooky ASUS a Lenovo

Segment univerzálních a firemních notebooků značky ASUS přináší nejvýraznější cenová zvýhodnění v celé aktuální nabídce. K dispozici jsou jak tenké a lehké modely řady Zenbook, tak odolné pracovní stanice ExpertBook či všestranné konvertibilní a celokovové notebooky Lenovo určené pro každodenní nasazení v kanceláři i na cestách.

Notebooky Apple MacBook Air s čipem M5

Pro příznivce ekosystému macOS jsou připraveny přenosné počítače MacBook Air s úhlopříčkou 13 palců osazené generací čipů M5. Akční nabídka pokrývá varianty s českou i americkou klávesnicí v atraktivních barevných provedeních, které kombinují vysoký výpočetní výkon s celodenní výdrží na baterii.

Herní notebooky Acer Nitro, Lenovo Legion a MSI

Hráči počítačových her a uživatelé pracující s náročnými grafickými či střihovými aplikacemi mohou vybírat ze zlevněných herních notebooků. Dominantní zastoupení má osvědčená řada Acer Nitro V 15 v několika hardwarových konfiguracích, kterou doplňují výkonné stroje Lenovo Legion a MSI Crosshair.

Spolehlivé notebooky HP, Dell a Acer pro každou příležitost

Praktická zařízení pro studenty, domácnosti i firemní nasazení zastupují modely značek HP, Dell a Acer. V seznamu figurují moderní notebooky HP OmniBook zaměřené na plynulou práci s umělou inteligencí, tradiční pracovní řady ProBook a kompaktní patnáctipalcové či šestnáctipalcové modely Dell.

Další zajímavé výběry

Kromě přenosných počítačů zahrnuje zlevněná nabídka také stolní sestavy a kompaktní mini PC, které najdou uplatnění na pracovním stole v kanceláři i v domácím herním koutku. Zájemci o herní desktop mohou zvolit model Acer Nitro N20-101 (-20 %), zatímco pro běžnou kancelářskou agendu je připraven stolní počítač Acer Aspire XC-1725 (-15 %).

Pokud je prioritou maximální úspora místa na pracovním stole, nabízí se miniaturní počítač Acer Revo Box RB102 (-15 %) nebo kompaktní firemní sestava HP Pro SFF 400 G9 (-5 %).

Celou akční nabídku výpočetní techniky i další elektroniky si můžete prohlédnout přímo na webu Alza.cz, kde na vás čekají tisíce produktů skladem a spolehlivé doručení do AlzaBoxů po celé České republice.

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