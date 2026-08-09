Apple vrátil Telegram do App Storu. Stačilo odstranit problematický obsah a zablokovat účet

Zdroj: GPT
Telegram se po krátkém výpadku znovu objevil v App Storu. Apple aplikaci v pondělí večer dočasně odstranil kvůli obavám z obsahu souvisejícího se sexuálním zneužíváním dětí. Po kontrole a zásahu ze strany Telegramu ji však opět zpřístupnil.
Telegram byl na krátký čas stažen z App Storu
Podle vyjádření Applu kontrolní mechanismy odhalily obsah porušující pravidla týkající se sexuálním zneužíváním dětí. Telegram podle Applu problém rychle vyřešil odstraněním příspěvku a zablokováním účtu, který jej zveřejnil. Následně se aplikace vrátila do App Storu.
Telegram na to reagoval ironickým příspěvkem na síti X. Firma uvedla, že doufá, že Apple bude stejný přístup uplatňovat i vůči ostatním aplikacím v obchodě.
Současně odkázala na svou stránku věnovanou bezpečnosti, kde uvádí, že každý den blokuje desítky tisíc skupin a kanálů a odstraňuje miliony příspěvků porušujících její pravidla.
Telegram kritizuje rozhodnutí Applu
Mluvčí Telegramu Remi Vaughn označil zásah Applu za nepřiměřený. Podle něj Apple narušil komunikaci přibližně miliardy uživatelů kvůli aktivitě jediného uživatele. Dodal také, že Telegram letos odstranil více než 337 900 skupin a kanálů souvisejících se zneužíváním dětí. Krátké odstranění aplikace se přitom dotklo pouze nových instalací. Uživatelé, kteří už měli Telegram v zařízení nainstalovaný, jej mohli nadále používat bez omezení.
Nejde o první podobný případ. Apple odstranil Telegram z App Storu už v roce 2018, rovněž kvůli výskytu obsahu týkajícího se sexuálního zneužívání dětí. Moderování obsahu na Telegramu se dostalo do centra pozornosti také v roce 2024, kdy francouzské úřady zadržely generálního ředitele Pavla Durova. Obvinění se týkala mimo jiné napomáhání nelegálním transakcím a spolupachatelské činnosti při šíření materiálů se sexuálním zneužíváním dětí. Telegram následně upravil některé funkce platformy, které podle firmy uživatelé zneužívali, a změnil přístup k moderování soukromých konverzací.
Zdroj: theverge.com
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