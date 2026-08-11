YouTube Premium Lite míří do Česka: Levnější předplatné bez reklam

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Minulý rok jsme se dočkali představení YouTube Premium Lite, tedy levnější verze předplatného této služby. Bohužel ale nebyla dostupná ve všech zemích. To se nyní mění.
Youtube Premium Lite v Česku?
Youtube oznámil novinky v rámci svého partnerského programu, v kterém dojde k jedné podstatné změně. Upravují se totiž podmínky pro možnost zapojení. Do této chvíle platilo, že musí dosáhnout na 4000 kvalifikovaných zhlédnutí za posledních 365 dnů. Nově bude platit, že musí dosáhnout na 8000 hodin, aby vůbec mohli požádat o monetizaci videí.
Společnost to vysvětluje rozmachem služby, počtu tvůrců a také počtu videí. Je zde ale ještě jedna cesta, a to přes Shorts. Zde musí dosáhnout na 20 milionů kvalifikovaných zhlédnutí za 90 dnů. Došlo ještě na změny přerozdělování výdělků z reklam, ale to podstatnější se skrývalo v jedné větě.
Dočkali jsme se oznámení, že Youtube Premium Lite se rozšiřuje do všech zemí, kde je dostupná služba Youtube Premium. Česko mezi takové patří, takže bychom se měli co nevidět dočkat levnějšího předplatného. Bohužel, ve chvíli psaní tohoto článku nebyla zatím tato varianta dostupná v Česku, takže ještě nevíme, kolik si budou muset uživatelé připlatit.
Zkusili jsme si udělat cenový odhad na základě zemí, kde jsou obě verze dostupné. Teoreticky si Youtube může říci o 109 nebo 119 Kč. Standardní verze přijde na 209 Kč. Musíme si ale počkat, jak se nakonec rozhodnou v Youtube, jelikož ceny nejsou jednotné pro všechny země.
Co se týče výhod, tak v rámci Youtube Premium Lite je většina videí bez reklam, až na hudební. Také funguje stahování do zařízení a přehrávání na pozadí. Některé funkce chybí a reklamy jsou jinak dostupné při procházení aplikace.
Zdroje: blog.youtube, support.google.com, techcrunch.com
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