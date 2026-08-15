EU připravuje přísná pravidla pro VPN: Konec klamavé bezpečnosti

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ve zkratce:
- Evropský ústav ETSI připravuje novou normu EN 304 620, která zavádí přísná bezpečnostní pravidla pro VPN služby.
- Poskytovatelé budou muset zajistit šifrování v RAM, zákaz ukládání metadat a minimální sběr uživatelských dat, atd.
- Nová regulace vychází z Aktu o kybernetické odolnosti a vznikla ve spolupráci s předními technologickými společnostmi.
Mnohokrát jsme slyšeli, jak EU chce něco regulovat, byť to bylo zbytečné nebo by to mohlo poškodit trh. Ostatně z poslední doby můžeme zmínit kauzu nové Siri v EU. Apple uvádí, že kvůli legislativě zde nemůže nabídnout pokročilé AI služby. Tentokrát zde máme návrh od ETSI (Evropský ústav pro telekomunikační normy), konkrétně jeho technický výbor TC Cyber Security (CYBER), který se týká nejen VPN služeb (tedy virtuálních privátních sítí).
VPN pod taktovkou?
Možná vám naskočila trochu husí kůže, když čtete, že EU chce regulovat VPN služby, ale v tomto případě jde spíše o dobrou věc. Důvod je poměrně jednoduchý. Jakýkoliv poskytovatel VPN služeb v EU může uvádět v marketingových materiálech cokoliv, ale ve skutečnosti nemusí být jeho služba nějak extra bezpečná, případně dodržující všechny standardy. Některé si mohou uchovávat informace, nemusí šifrovat celý provoz a podobně.
Samotný návrh se jmenuje ETSI EN 304 620 a vychází z evropského Aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act – CRA). Ten stanovuje, co musí VPN služby splňovat, aby mohly být nabízeny a provozovány v EU. Celý návrh je poměrně rozsáhlý a definuje mnoho oblastí.
Například servery a výstupní uzly (exit nodes) nesmí trvale ukládat historii procházení, metadata spojení, cílové IP adresy ani DNS dotazy. Výstupní servery musí běžet čistě v operační paměti (RAM) a nesmí zapisovat data na pevné disky, aby po restartu nebo případném zabavení hardwaru nezůstala žádná data. Podstatné je i to, že služby smí sbírat pouze naprosté minimum dat nezbytné pro platbu, správu předplatného či autentizaci.
V návrhu jsou i takové specifikace, že služby bez plné podpory IPv6 musí takový provoz plně blokovat, aby nedocházelo k obcházení tunelu. Také služby musí ve výchozím stavu nabízet plné tunelování veškerého provozu, nesmí být nastavené částečné. V návrhu je také specifikováno, jaké šifrování je povoleno, respektive se musí splňovat vysoké standardy. Řeší se ale i takové detaily, jako je vypnutí VPN, kdy musí služba (klient) uvést síťovou konfiguraci zařízení do původního nastavení. Také služby musí nabízet jednoduché vymazání všech uživatelských dat a nastavení.
Dokonce je v návrhu uvedeno, že klientská aplikace musí mít jen nezbytná oprávnění pro provoz VPN a nesmí chtít cokoliv nadstandardního, co nepotřebuje výhradně ke své činnosti.
Na návrhu se spolupracovalo s Palo Alto Networks, Cisco, Airbus, Google, NordVPN, Surfshark a dalšími, zejména na technické části. Pakliže projde plným schválením a začne tento návrh platit, tak uživatelé dostanou v EU bezpečnější služby v oblasti VPN. Do této chvíle si mohly firmy dělat cokoliv a říkat cokoliv, ale nově budou muset splnit bezpečnostní pravidla.
Zdroje: etsi.org, techradar.com
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