Google představuje řadu Pixel 11: Nový procesor Tensor G6 a světelný prvek HiLight

Zdroj: Google
Rok se s rokem sešel a máme zde novou generaci modelů Pixel. Ačkoliv Google představil i další Fold, tak ten se zatím nedostane na český trh. Co ale bude dostupné, jsou základní modely Pixel 11, Pixel 11 Pro a Pixel 11 Pro XL. Na první pohled vypadají skoro stejně jako série Pixel 10, ale několik změn se odehrálo.
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Série Pixel 11
V první řadě se Google rozhodl, že Pro verze už nebudou mít bezkontaktní teploměr na zadní straně. Místo toho jsme se dočkali nového prvku HiLight, tedy takové notifikační diody na steroidech. Nejde ale jen o běžnou LED svítilnu navíc, která má upozorňovat na notifikace. HiLight ukrývá celou škálu LED, takže umí produkovat různé barvy a animace. Tento prvek je zakomponován okolo hlavní svítilny, takže má dvě funkce.
Při otočení mobilu displejem dolů na stůl se HiLight aktivuje. Umí upozornit na příchozí hovory, přičemž se zobrazí barva dle kontaktu. Dá se tedy poznat, kdo se vám snaží dovolat. Bohužel jsou podporované zatím jen aplikace Google Telefon a WhatsApp. Současně se HiLight aktivuje v případě komunikace s Gemini. Zde se již nabízí animace v podobě pulzování různými barvami. Toto jsou zatím všechny funkce, co umí HiLight, ale máme se dočkat rozšíření o další možnosti.
Srdcem všech modelů je nový procesor Tensor G6, u kterého se zapracovalo na lepší spotřebě energie. Má o 20 % lepší efektivitu, ale současně je o 25 % rychlejší. Došlo k modifikacím i v případě načítání aplikací. Máme očekávat o 15 % rychlejší spouštění. TPU jednotka je o 50 % rychlejší. Google zapracoval i na bezpečnostním čipu a po delší době integroval novou verzi Titan M3. Hlavním přínosem je využívání postkvantové kryptografie.
Dramatická změna nenastala
Možná bychom očekávali, že Google posune baterie na novou úroveň, ale dočkali jsme se spíše snižování. Naštěstí se jedná o malé hodnoty, cca 20 až 15 mAh. Jen Pixel 11 má o 20 mAh více. Jedná se ale o tak malé rozdíly, že si jich nikdo nevšimne. Společnost uvádí, že všechny verze jsou designované na 30 hodin používání. Dočkali jsme se plné podpory standardu Qi 2.2, tedy jde využívat 25W bezdrátovou technologii.
Pixel 11 si zachovává displej s jasem 3000 nitů, verze Pro si naopak polepšily o 9 % a hodnota dosahuje na 3600 nitů. U foťáků nejsou změny, co se týče megapixelů. I tak se nabízí nové senzory, tedy konkrétně hlavní 50MPx na Pro modelech a také nový 48MPx u telefoťáků. Pixel 11 dostal jen nový hlavní snímač. Mají lépe pracovat se světlem a mají být i citlivější. Ostatně o zpracování se má starat i nová ISP jednotka v Tensoru.
Google se chlubí vylepšením zoomu, tedy hlavně toho digitálního. U Pixelů Pro dosahuje až na 120násobné přiblížení, ale zde bude pracovat silně AI, aby byl vůbec snímek použitelný.
Více se pracovalo na softwarové stránce focení. Aplikace Foťák obsahuje nový režim Kouzelné zachycení, což je automatický režim pořizování fotek a videí, přičemž dojde k úpravám. Google uvádí, že díky tomu nemusíte neustále hledět na displej a čekat na správný moment, kdy stisknout spoušť. Máme zde nově i fotografické styly, tedy předdefinované filtry pro focení. To je sice chvályhodné, ale mnohé potěší 4,5krát rychlejší Noční režim.
Do softwarové výbavy Pixelů přibyla funkce Creator Suite, kde se například nabízí teleprompter, což ocení tvůrci obsahu. I stabilizace videa prošla vylepšením.
Ceny a dostupnost
Všechny modely Pixel začínají na úložišti o velikosti 256 GB. Pixel 11 startuje na částce 24 490 Kč, Pixel 11 Pro na 29 490 Kč a Pixel 11 Pro XL na 33 990 Kč.
Pokud porovnáme ceny s loňskými modely, tak u Pixelu 11 a 11 Pro došlo ke zdražení o 1500 Kč, Pro XL je dražší o 1000 Kč. Na druhou stranu ale mají větší úložiště než minulý rok.
V minulosti Google k těmto novinkám přidával i roční předplatné nějaké služby. V poslední době se jednalo o Google AI Pro. To platí i letos, jen s tím rozdílem, že je k dispozici jen na 6 měsíců. Předobjednávky startují již nyní a dostupnost novinek je naplánována ke konci měsíce.
Specifikace Google Pixel 11
- displej: 6,3 palců (160 mm), displej Actua, 1080 x 2424 OLED při 422 ppi, poměr stran 20:9, Plynulý obraz (60–120 Hz), jas až 2 000 nitů (HDR) a až 3 000 nitů (maximální jas), krycí sklo Corning Gorilla Glass Victus 2, kontrast > 2 000 000 : 1, podpora HDR, plná 24bitová hloubka pro 16 milionů barev
- procesor: Google Tensor G6, bezpečnostní koprocesor Titan M3
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB (512 GB s technologií Zoned UFS pro rychlejší fungování)
- Operační systém: Android 17
- Dual SIM: Dvě SIM karty (jedna nano SIM a jedna eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 48 Mpx (hlavní širokoúhlý Quad Power Delivery s makrozaostřením, f/1,70, zorné pole 85°, velikost snímače 1/1,56″, optická a elektronická stabilizace obrazu)
- 13 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, zorné pole 120°, velikost snímače 1/3,1″)
- 10,8 Mpx (duální teleobjektiv Power Delivery s optickou stabilizací obrazu, f/3,1, zorné pole 23°, 5x optický zoom, Superzoom až 30×, velikost snímače 1/3,2″)
- přední: 10,5 Mpx (fotoaparát na selfie Dual Power Delivery s automatickým zaostřením, f/2,2, ultraširokoúhlé zorné pole 95°)
- zadní: 48 Mpx (hlavní širokoúhlý Quad Power Delivery s makrozaostřením, f/1,70, zorné pole 85°, velikost snímače 1/1,56″, optická a elektronická stabilizace obrazu)
- IP68 (odolnost proti prachu a vodě)
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji, odemknutí obličejem
- stereo reproduktory, 3 mikrofony, potlačení hluku, prostorový zvuk
- Konektivita: 5G Sub-6, 4G LTE, Wi-Fi 6E (802.11ax) s 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth® v6 s diverzitou antén, NFC, USB-C 3,2, dvoupásmové GPS / GNSS (GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC)
- rozměry a hmotnost: 152,8 x 72,0 x 8,6 mm, 197 gramů
- baterie a nabíjení: 4985 mAh, výdrž přes 30 hodin, rychlé nabíjení až 55 % za přibližně 30 minut (pomocí 30W USB-C PPS), bezdrátové nabíjení Pixelsnap (Qi2.2) až 25 W
Specifikace Google Pixel 11 Pro
- displej: 6,3 palců (161 mm), displej Super Actua, 1280 x 2856 LTPO OLED při 495 ppi, poměr stran 20:9, Plynulý obraz (1–120 Hz), jas až 2 400 nitů (HDR) a až 3 600 nitů (maximální jas), krycí sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 s ochranou proti poškrábání, kontrast > 2 000 000 : 1, podpora HDR, plná 24bitová hloubka pro 16 milionů barev
- procesor: Google Tensor G6, bezpečnostní koprocesor Titan M3
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB (512 GB a 1 TB s technologií Zoned UFS pro rychlejší fungování)
- Operační systém: Android 17
- Dual SIM: Dvě SIM karty (jedna nano SIM a jedna eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý Octa Power Delivery, f/1,68, zorné pole 82°, velikost snímače 1/1,3″, optická a elektronická stabilizace obrazu)
- 48 Mpx (ultraširokoúhlý Quad Power Delivery s automatickým zaostřením a makrozaostřením, f/1,7, zorné pole 123°, velikost snímače 1/2,51″)
- 48 Mpx (periskopický teleobjektiv Quad PD s optickou stabilizací obrazu, f/2,8, zorné pole 23°, 5x optický zoom, Profi zoom až 120×, velikost snímače 1/1,95″)
- přední: 42 Mpx (fotoaparát na selfie Dual Power Delivery s automatickým zaostřením, f/2,2, ultraširokoúhlé zorné pole 103°)
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý Octa Power Delivery, f/1,68, zorné pole 82°, velikost snímače 1/1,3″, optická a elektronická stabilizace obrazu)
- IP68 (odolnost proti prachu a vodě)
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji, odemknutí obličejem
- stereo reproduktory, 3 mikrofony, potlačení hluku, prostorový zvuk
- Konektivita: 5G Sub-6, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be) s 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth® v6 s diverzitou antén, NFC, USB-C 3.2, dvoupásmové GPS / GNSS (GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC), čip s ultraširokopásmovou technologií (UWB), síťová technologie Thread
- rozměry a hmotnost: 152,7 x 71,9 x 8,4 mm, 204 gramů
- baterie a nabíjení: 4850 mAh, výdrž přes 30 hodin, rychlé nabíjení až 55 % za přibližně 30 minut (pomocí 30W USB-C PPS), bezdrátové nabíjení Pixelsnap (Qi2.2) až 25 W
Specifikace Google Pixel 11 Pro XL
- displej: 6,8 palců (171 mm), displej Super Actua, 1344 x 2992 LTPO OLED při 486 ppi, poměr stran 20:9, Plynulý obraz (1–120 Hz), jas až 2 400 nitů (HDR) a až 3 600 nitů (maximální jas), krycí sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 s ochranou proti poškrábání, kontrast > 2 000 000 : 1, podpora HDR, plná 24bitová hloubka pro 16 milionů barev
- procesor: Google Tensor G6, bezpečnostní koprocesor Titan M3
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB (512 GB a 1 TB s technologií Zoned UFS pro rychlejší fungování)
- Operační systém: Android 17
- Dual SIM: Dvě SIM karty (jedna nano SIM a jedna eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý Octa Power Delivery, f/1,68, zorné pole 82°, velikost snímače 1/1,3″, optická a elektronická stabilizace obrazu)
- 48 Mpx (ultraširokoúhlý Quad Power Delivery s automatickým zaostřením a makrozaostřením, f/1,7, zorné pole 123°, velikost snímače 1/2,51″)
- 48 Mpx (periskopický teleobjektiv Quad PD s optickou stabilizací obrazu, f/2,8, zorné pole 23°, 5x optický zoom, Profi zoom až 120×, velikost snímače 1/1,95″)
- přední: 42 Mpx (fotoaparát na selfie Dual Power Delivery s automatickým zaostřením, f/2,2, ultraširokoúhlé zorné pole 103°)
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý Octa Power Delivery, f/1,68, zorné pole 82°, velikost snímače 1/1,3″, optická a elektronická stabilizace obrazu)
- IP68 (odolnost proti prachu a vodě)
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji, odemknutí obličejem
- stereo reproduktory, 3 mikrofony, potlačení hluku, prostorový zvuk
- Konektivita: 5G Sub-6, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be) s 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth® v6 s diverzitou antén, NFC, USB-C 3.2, dvoupásmové GPS / GNSS (GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC), čip s ultraširokopásmovou technologií (UWB), síťová technologie Thread
- rozměry a hmotnost: 162,7 x 76,5 x 8,5 mm, 226 gramů
- baterie a nabíjení: 5115 mAh, výdrž přes 30 hodin, rychlé nabíjení až 75 % za přibližně 30 minut (pomocí 45W USB-C PPS), bezdrátové nabíjení Pixelsnap (Qi2.2) až 25 W
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