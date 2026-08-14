Apple by mohl přijít s chytrým náramkem bez displeje. Ve hře jsou i chytré hodinky s kulatým displejem

• 14. 8. 2026#iOS #Příslušenství
Apple by mohl přijít s chytrým náramkem bez displeje. Ve hře jsou i chytré hodinky s kulatým displejem

Apple Watch Series 10; zdroj: Dotekománie

Apple by mohl rozšířit svou nabídku nositelné elektroniky o zcela nové produkty. Vedle tradičních hodinek Apple Watch bychom se nově mohli dočkat kategorie zařízení, která doposud Apple ignoroval, a to včetně fitness náramků bez displeje, chytrých hodinek s kulatým displejem, nebo prémiovějších modelů doplňující současnou řadou Apple Watch Ultra.

Apple pracuje na nové nositelné elektronice

Podle Marka Gurmana z Bloombergu Apple po více než deseti letech postupných vylepšování Apple Watch zvažuje jak by mohl svou nabídku výrazněji obměnit. Zatím nejde o finální plány, ale o interní úvahy nad novým designem, cenovými kategoriemi i zaměřením jednotlivých zařízení.

Jednou z možností jsou fitness náramky bez displeje, které by konkurovaly produktům jako WHOOP Band 5.0 nebo Fitbit Air. Podobná zařízení se soustředí především na dlouhodobé sledování zdravotních a sportovních dat a místo obrazovky využívají propojení s mobilní aplikací.

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Segment zařízení bez displeje v posledních letech rychle roste. Vedle WHOOPu a Fitbitu podobné produkty nabízejí také Amazfit, Garmin nebo Saros. Popularitu získávají i chytré prsteny, například od společnosti Oura nebo Samsungu. Bloomberg zároveň uvádí, že příznivcem tohoto typu zařízení je i Eddy Cue, který v Applu zastává pozici senior viceprezidenta pro služby a zdravotní technologie.

Pokud Apple skutečně připravuje nové kategorie nositelné elektroniky, budeme si na ně muset ještě nějakou dobu počkat. Podle dostupných informací se nacházejí v rané fázi plánování a rozhodně nelze počítat s tím, že by nějaký produkt Apple představil ještě letos na zářijové konferenci. Na ní se očekává především představení Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4, které by měly pokračovat v tradiční každoroční evoluci současných modelů.

Zdroj: androidauthority.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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