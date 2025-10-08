Recenze Pixel Watch 4 – ještě lepší než minulá generace

Zdroj: Dotekomanie.cz
Máme zde další generaci chytrých hodinek od Googlu. I tak Pixel Watch 4 vypadají na první pohled stejně jako Pixel Watch 3. Stejný design a stejně umístěná tlačítka jednoduše nenapoví, která verze je která. Rozdílů je zde ale několik. Příkladem je systém nabíjení, ale není to jediný rozdíl.
Recenze Pixel Watch 3: Když méně je více
Vylepšoval se hardware
Kolem baterie a výdrže na jedno nabití se budu vyjadřovat později, byť se jedná asi o největší rozdíly, které poznáte hned na první pohled při prozkoumání. Displej doznal nějakých změn. V první řadě Google uvádí, že došlo na zvýšení jasu až na hodnotu 3000 nitů, což v praxi jde poznat. I na přímém slunečním světle jsem neměl sebemenší problém při čtení informací z hodinek, a to i drobnějšího textu. Kromě toho mi připadá, že displej je více tažen do stran, takže celý obsah vypadá trochu plasticky vystouplý. Působí na mě, že je zakulacen výraznější než u předchozí verze.
Vylepšovalo se
Další podstatnější změna se odehrála u procesoru, kde je nově Snapdragon W5 Gen 2, tedy letošní novinka. Zde ale nejde ani tak o výkon, jako spíše o efektivitu. Tu mohu hodnotit dobře, jelikož se nezadýchává ani nepřehřívá. Vše běží velmi plynule, byť sem tam dojde k lehkému zaváhání, ale není to nic pravidelného. Spíše se mi to stalo sporadicky, ale nikdy jsem nemohl danou situaci replikovat. Po stránce výkonu se dá tedy říci, že se jedná o nejlepší hodinky od Googlu.
Další vylepšení se odehrálo i u pozičního systému, kde je podpora pro dvoufrekvenčních typů. Zaměření samotné polohy je opět o něco rychlejší a přesnější, jen to není nějak markantní rozdíl oproti Pixel Watch 3. Rozhodně jsem nikdy nečekal a svou polohu dokáží zachytit rychle. Google vylepšil i Bluetooth, nově je zde verze 6.0.
Pixel Watch 4 ve své LTE verzi mají k dispozici i satelitní SOS zprávy, jenže tato varianta není u nás oficiálně dostupná a mobilní operátoři stále nepodporují tyto hodinky. U těchto hodinek jinak nechybí UWB a NFC. Ještě dnes si pamatuji, jak jsem u modelu Pixel Watch 3 vyčítal absenci rychlého vyvolání možnosti placení a musel jsem to řešit skrze komplikaci na ciferníku. Bohužel jsem si nevšiml jednoho softwarového vylepšení, které je již nyní k dispozici na Pixel Watch 4. Jde o dvojité stisknutí korunky, čímž se právě vyvolá platební karta. Takže za toto má u mě Google menší plus.
Opět ty řemínky
Co ale jen tak neodpustím Googlu, je proprietární systém uchycení řemínků. Zde si jednoduše zachovává svůj styl. U nového modelu nezměnil nic, takže se dá použít řemínek ze staršího modelu. Případně si jde dokoupit adaptér, díky čemuž lze mít i jakékoliv jiné řemínky, standardní. I tak bych ocenil nějaké lepší řešení bez nutnosti něco dokupovat.
Software s novými barvami
Pixel Watch 4 mají již v základu Wear OS 6, což je sice nejnovější systém, ale moc rozdílů zde není, tedy dramatických. Hodinky si zachovávají systém dlaždic, jen je vše tak trochu barevnější a nabízí se různé tvary prvků. Google hodně integroval FitBit software pro monitorování aktivit a také se nabízí předplatné pro sofistikovanější statistiky a nějaké tréninkové plány.
Pixel Watch 4 mají stále teploměr a také možnost měření okysličení krve a EKG. Ani tentokrát si ale nelze jen tak změřit teplotu. V podstatě slouží pro monitorování během spánku, přičemž vám aplikace následně řekne, jestli byla v pořádku nebo dohází k nějakým výkyvům. To samé platí pro EKG, kde se dozvíte, jestli je vše v pořádku, nebo byste spíš měli navštívit lékaře. Jako geeka mě to moc netěší, ale běžnému uživateli asi bude postačovat jednoduchá informace. Osobně bych si přál nějaký pokročilejší systém, případně detailnější výstupy.
Co mě rozhodně potěšilo, je Gemini na hodinkách. Stále nelze používat hlasový vyvolání, ale naštěstí podržení sekundárního tlačítka dojde k aktivaci. Následně můžete svým přirozeným hlasem říci, co chcete. Gemini na hodinkách odpoví i na složitější otázky, ale vyzkoušel jsem i ovládání domácnosti. Možná se budete divit, ale hodinky porozuměly příkazu „rožni světla v obýváku“. Nečekal jsem, že to pochopí, ale nakonec jsem byl překvapen. Pixel Watch 4 jsou tedy zatím nejrychlejší a nejpohodlnější možností třeba pro takové ovládání domácnosti v češtině. I tak budu raději, když Google konečně povolí aktivační hlášku pro Gemini.
Výdrž na jedno nabití
Oproti minulému modelu mají hodinky větší kapacitu baterie, ale jedná se o poměrně malá čísla (420 mAh vs. 455 mAh), i tak Google uvádí, že Pixel Watch 4 45mm mají zvládnout 40 hodin se stále zapnutým displejem oproti 30 hodinám u Pixel Watch 3 45mm. Z vlastního testování mohu konstatovat, že tato hodnota odpovídá. Tedy konkrétně v mém případě jsem se dostal na 15 % baterie po 45 hodinách, a po dalších 3 hodinách v úsporném režimu jsem měl 10 % baterie, ale to již běžel úsporný režim.
Po celou dobu jsem měl zapnutou funkci „always-on display“ (AoD) (stále zapnutý displej), využíval jsem notifikace, asistenta a placení, ale také jsem si nechal měřit lehké sportování s aktivní GPS (cca 1 hodina) a také jsem si měřil spánek, tedy jsem je po celou dobu nesundal z ruky. Mohu tedy říci, že vydrží dva dny bez větších problémů u běžného uživatele.
Samozřejmě jsem také testoval i používání bez AoD. Aplikoval jsem stejné používání a samozřejmě se doba používání prodloužila. Po 48 hodinách, kdy jsem nesundal hodinky z ruky, mi zbývalo 37 % baterie. Pokud to ještě zkombinuji s úsporným režim, tedy pokud bych ho zapnul právě při 37 %, tak bych jsem se dostal teoreticky na tři dny používání.
Lepší nabíjení
Doposud jsem měl všechny hodinky s pukem, tedy nabíjením přes nějakou plošku, takže zpravidla hodinky ležely na zádech. Google přepracoval nabíjení a samotná stanice umí podržet hodinky skrze magnety na hraně. Výhodou je, že mohou fungovat jako takový pěkný budík nebo hodiny u postele. Vypadá to jednoduše lépe.
Jinak i přes lehce větší baterii se umí hodinky nabít z 10 % na 100 % za přibližně 40 minut. Pokud je tedy budete nosit neustále, tak třeba při ranní hygieně se relativně rychle nabijí, a to na celý den, možná i dva.
Zhodnocení Pixel Watch 4
V mém případě jsem testoval větší model Pixel Watch 4 45mm ve WiFi verzi. Mám ještě Pixel Watch 3 45mm, takže se mi jednodušeji hodnotí, jestli došlo k posunu či nikoliv. Rozhodně mohu říci, že potěší delší výdrž na jedno nabití. Chvíli jsem měl pochybnosti kolem změny nabíjecího systému, ale nakonec jsem si na něj velmi rychle zvykl a musím uznat, že vypadá i lépe.
Hodinkám mohu vytknout proprietární systém uchycení řemínků a také absenci podrobných dat z EKG nebo teploměru, případně nějaké lepší možnosti, ale na chápu, že se má jednat jen o podpůrné možnosti a zdroje dat. Samotný tvar displeje je rozhodně náchylný na poškození, když není chráněn nějakou lunetou. Nejsou tak vhodné pro ty, kteří se pohybují v náročném prostředí nebo kde hrozí, že je jednodušeji poškodíte. Ostatně sklo je sklo a vždy bude náchylné na poškození.
Pixel Watch 4 jsou tak dobrým pokračováním a mají dobrá vylepšení. Dokáži si ale představit, že již příští rok by mohl Google představit i nový design nebo provedení. To se ale asi jen tak nestane, doufat ale mohu.
Klady
- Delší výdrž baterie
- Efektivní procesor bez přehřívání
- Rychlé a přesné zaměření polohy
- Vylepšený systém nabíjení
Zápory
- Proprietární systém uchycení řemínků
- Omezené detaily z EKG a teploměru
- Náchylnost displeje na poškození
- Absence hlasového příkazu pro Gemini
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře