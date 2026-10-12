Nothing představuje reproduktory CMF Speaker S a M

• 12. 10. 2026#Ostatní #Příslušenství
Nothing představuje reproduktory CMF Speaker S a M

CMF Speaker S a M | Zdroj: Tisková zpráva

Firma Nothing pod vlastněnou značkou CMF oficiálně vydává dva přenosné reproduktory s originálním designem. Novinky nesoucí název CMF Speaker S a CMF Speaker M jsou od sebe odlišeny jak rozměry, tak především celkovým výkonem. Kromě toho se velkým lákadlem stane samotné zpracování vnější stránky, která hlavně dostala ostré geometrické tvary.

Hra tvarů

Kompaktní model CMF Speaker S je složen ze 45mm širokopásmového měniče a dvou pasivních zářičů, které dohromady poskytují výkon 10 W (RMS). Uvnitř se nachází baterie s kapacitou 2 600 mAh. Větší zástupce CMF Speaker M obsahuje 70mm basový (25 W) a 16mm výškový (10 W) měnič, přičemž celkový výkon činí 35 W (RMS). Výdrž zajišťuje článek baterie o velikosti 4 900 mAh.

Nothing Cmf Speaker S M 1 Nothing Cmf Speaker S M 2

CMF Speaker S a M | Zdroj: Tisková zpráva

Oba reproduktory slibují výdrž až 18 hodin a pouhých 10 minut nabíjení prodlužuje poslech o celou jednu hodinu. Kromě funkce Bluetooth 6.0 lze ke spárování využít technologii NFC, případně USB-C port. Přitom podporují standard Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair. Režim Party přes Auracast umožňuje spárování více jednotek mezi sebou pro silnější stereo zvuk.

Nothing Cmf Speaker S 2 Nothing Cmf Speaker S 1

CMF Speaker S | Zdroj: Tisková zpráva

Konstrukce s certifikací IP68 nabízí výrazný ovládací knoflík a klasická tlačítka například pro přepínání mezi zdroji. Speciální algoritmus Adaptive Tuning analyzuje a přizpůsobuje vycházející zvuk v reálném čase. Doprovodná aplikace Nothing X umožňuje upravovat ekvalizér. Navíc si uživatelé mohou sami vyměňovat čelní panel s ovládacím prvkem.

Prodej v Česku startuje od pondělí 26. října ve čtyřech barvách (bílé, oranžové, tyrkysové, šedé) za cenu od 1 749 Kč včetně daně (velikost S). Větší přírůstek pořídíte za 2 899 Kč s daní.

Nothing Cmf Speaker M 3 Nothing Cmf Speaker M 1 Nothing Cmf Speaker M 2

CMF Speaker M | Zdroj: Tisková zpráva

Zdroje: nothing.tech, nothing.tech, gsmarena.com, gizmochina.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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