iMessage od Sunbird se vrací na Android. Po bezpečnostních problémech míří aplikace znovu do Google Play

Zdroj: Google Play
Ve zkratce:
- Aplikace Sunbird se vrací do obchodu Google Play a umožňuje uživatelům Androidu využívat službu iMessage.
- Nová verze slibuje vylepšené zabezpečení a integraci s protokolem RCS pro sjednocenou komunikaci.
- Navzdory slibům o šifrování zůstává kvůli nutnosti přihlášení přes Apple ID na místě zvýšená opatrnost.
Pokud patříte mezi uživatele Androidu, kteří chtějí na svém telefonu používat iMessage, pak je zde pro vás dobrá zpráva. Aplikace Sunbird, která právě umožňuje používat službu iMessage na telefonech s Androidem, se po několikaleté beta verzi a odmlce vrací. Vývojáři oznámili, že je nyní dostupná v otevřené betě pro všechny uživatele prostřednictvím obchodu Google Play.
Sunbird pouští svou iMessage aplikaci do Google Play
Princip aplikace zůstává stejný. Uživatel se přihlásí pomocí svého Apple ID a Sunbird následně zprostředkovává odesílání i přijímání zpráv přes službu iMessage. Díky tomu lze komunikovat se službou Applu přímo z telefonu s Androidem, aniž by bylo potřeba vlastnit iPhone.
Aplikace zároveň propojuje iMessage s protokolem RCS, aby nabídla jednotnější prostředí pro komunikaci mezi uživateli Androidu i iPhonů. Nová verze přináší také několik vylepšení. Mezi nimi je například přepracovaná prioritní schránka s rozdělením konverzací na hlavní a vedlejší kartu, která má usnadnit orientaci v chatech.
Sunbird se z provozu stáhl v roce 2023 poté, co se objevily vážné otázky ohledně zabezpečení služby. Problém souvisel se způsobem, jakým aplikace přistupovala k Apple ID a fungovala jako prostředník při přenosu zpráv mezi uživateli. Na stejném řešení tehdy stavěla také aplikace Nothing Chats. Analýza odhalila bezpečnostní zranitelnost, kvůli které došlo ke zpřístupnění více než 630 000 souborů přenášených přes tuto službu. Vývojáři tvrdí, že během dlouhého vývoje v rámci soukromé bety přepracovali infrastrukturu i bezpečnostní mechanismy, aby podobné problémy již nenastaly.
Společnost Sunbird uvádí, že zprávy šifruje na zařízení uživatele, během přenosu i při uložení. Poslední část komunikace směrem na iPhone navíc chrání koncové šifrování služby iMessage od Applu. Firma zároveň tvrdí, že neukládá zprávy ani hesla k Apple ID a po odpojení uživatele odstraní všechny autentizační údaje.
Na stránkách věnovaných bezpečnosti se ale objevuje formulace, která působí poněkud rozporuplně. Přestože Sunbird uvádí, že zprávy na svých serverech neuchovává, zároveň přiznává, že fotografie a další multimediální soubory automaticky maže ze svých systémů zpravidla do 48 hodin, nejpozději však do 72 hodin. To naznačuje, že se tato data alespoň dočasně na serverech nacházejí.
Sunbird ujišťuje, že je aplikace připravená na veřejné spuštění. Přesto zůstává na místě určitá opatrnost. Aplikace totiž pro fungování vyžaduje přístup k Apple ID, který obsahuje osobní data uživatele. Než se služba osvědčí v běžném provozu, je na místě rozhodně opatrnost a zvážit, zdali chceme tyto citlivé údaje aplikaci třetí strany poskytnout. Stále se jedná o veřejnou beta verzi a proto je dobré s jistým rizikem počítat.
Zdroj: 9to5google.com
Komentáře