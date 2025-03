YouTube Premium Lite startuje, levnější předplatné, ale zatím s omezenou dostupností

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google si pohrává s nějakou formou levnějšího předplatného u služby Youtube již nějakou dobu a dokonce došlo i na pilotní programy a testování v několika zemích. Nyní Youtube spouští nové předplatné, které se jmenuje YouTube Premium Lite.

Hned na začátek je nutné uvést, že YouTube Premium Lite je k dispozici v tuto chvíli jen v USA, ale plánuje se postupné rozšiřování. Tato verze je podstatně levnější než běžná varianta. V USA standardní verze přijde na 13,99 dolarů, YouTube Premium Lite pak na 7,99 dolarů.

Jaká by byla cena u nás, zatím nevíme a ani si nepokoušíme něco takového odhadnout. Youtube má poměrně komplikovanou cenovou politiku pro každý trh. Co se týče YouTube Premium Lite, tak v rámci tohoto předplatného se nenabízí Youtube Music a také stahování do zařízení. Reklamy se u běžných videí nezobrazují, ale objeví u videí Shorts, u hudebních klipů, při hledání a ve webovém prohlížeči. Samotná videa ale nebudou narušována reklamami.

Novinka tedy není určena pro ty, co hlavně poslouchají hudbu, pouští si hudební klipy a sledují Shorts. I tak se jedná o zajímavou levnější alternativu. Zatím si ale musíme počkat, kdy a jestli se u nás objeví takto levné předplatné.

