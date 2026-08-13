Google Pixel 11 Pro Fold: Tenčí, výkonnější a opět mimo český trh

Zdroj: Google
Ve zkratce:
- Google představil Pixel 11 Pro Fold s procesorem Tensor G6, tenčím tělem a jasnějšími displeji.
- Novinka se v Česku oficiálně neprodává, zájemci ji však mohou pořídit přes německý Google Store.
- Cena základní 256GB verze skládacího smartphonu byla stanovena na 1 999 eur, tedy zhruba 48 400 Kč.
Google představil nástupce loňského Pixel 10 Pro Fold. Novinka Pixel 11 Pro Fold má ale stejný osud, tedy že se u nás prodávat nebude. Ale je zde šance pro největší zájemce o ohebnou skládačku od Googlu.
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O něco lepší
Google patří mezi softwarové inovátory, zejména tedy v případě zpracování fotografií a také AI na mobilu. V těchto oblastech si vysloužil dobré místo, ale co se týče hardwaru, nikoliv. Respektive nenabízí nejmodernější technologie v několika oblastech, i tak nabízí solidní modely s dlouhou softwarovou podporou. Pixel 11 Pro Fold není výjimkou. Oproti svému předchůdci nabízí například tenčí profil o několik desetin milimetru.
Nechybí nejnovější procesor Tensor G6, který není dimenzován na porážení ostatních procesorů ve výkonu, ale má značně vylepšené TPU, o 50 %. Ve výsledku lépe zpracovává AI operace. Kromě toho je o něco efektivnější. Pixel 11 Pro Fold dostal jasnější displeje a bohužel je kapacita baterie o něco menší než u loňského modelu. Aspoň v této oblasti by mohl Google vystoupit z řady tradičních výrobců a nabídnout modernější technologii s vyšší kapacitou.
Pixel 11 Pro Fold také disponuje HiLight světlem na zadní straně, ale je to spíše takový drobný bonus. Tento kousek se u nás neprodává oficiální cestou, ale asi se objeví nějaký přeprodejce. Pokud ale i tak chcete Pixel 11 Pro Fold mít z oficiálního obchodu, můžete jej zakoupit v německé verzi Google Store na stránkách. Stačí se v patičce přepnout na jinou zemi. Následně ale musíte mobil zaslat na německou adresu, do Česka jej nepošlou. To ale můžete vyřešit přes speciální služby. Osobně mám dobré zkušenosti mailboxde.cz, kam jsem si nechával v minulosti zasílat mobily a zařízení od Googlu, když ještě nefungoval v Česku.
Připravte se ale na pořádnou cenu. Pixel 11 Pro Fold v Německu přijde na 1999 eur, tedy cca 48 400 Kč za 256GB verzi.
Specifikace Pixel 11 Pro Fold
- displej:
- vnější 6,5 palců (1080 x 2342 pixelů) FHD+ Actua LTPO OLED, 1-120 Hz, jas až 2000 nitů (HDR) / špičkový jas až 3600 nitů, Ultra-durable glass-ceramic cover glass
- vnitřní 8 palců (2076 x 2152 pixelů) QHD+ Super Actua Flex OLED LTPO, 1-120 Hz, jas až 2000 nitů (HDR) / špičkový jas až 3600 nitů, Ultra Thin Glass
- procesor: Google Tensor G6, bezpečnostní čip Titan M3
- RAM: 16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- Operační systém: Android 17
- Dual SIM: Nano SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 48 Mpx (hlavní, 1/1,56″ senzor, f/1,7, OIS, 10-bit HDR záznam, 4K 60 fps video)
- 10,5 Mpx (ultraširokoúhlý 127°, 1/3,4″ senzor, f/2,2, makro)
- 10,8 Mpx (periskopický teleobjektiv, 5x zoom, 1/3,2″ senzor, f/3,1, OIS, Super Res Zoom až 30x)
- přední a vnitřní: 10 Mpx (f/2,2, 4K 60 fps video, Face Unlock)
- zadní: 48 Mpx (hlavní, 1/1,56″ senzor, f/1,7, OIS, 10-bit HDR záznam, 4K 60 fps video)
- IP68
- čtečka otisků prstů na boku
- stereo, USB-C audio
- Konektivita: 5G SA/NA, 4G VoLTE (LTE), Wi-Fi 7 802.11be (2,4/5/6 GHz), Bluetooth 6 LE, UWB (Ultra-wideband) čip, Dual Band GNSS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, NFC, USB-C 3.2
- rozměry a hmotnost: 155,2 x 76 x 10,1 mm (rozložený 155,2 x 150,4 x 5 mm), 239 gramů
- baterie a nabíjení: 4806 mAh, 30W rychlé drátové nabíjení, 20W bezdrátové nabíjení Qi2,2 Pixelsnap
Zdroj: store.google.com
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