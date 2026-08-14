Lidé kupují méně nových telefonů. Na vině jsou drahé paměťové čipy i rostoucí zájem o repasované modely

Zdroj: GPT
Celosvětový trh se smartphony pokračuje v poklesu. Podle nové zprávy společnosti FDM CCS Insight se ve druhém čtvrtletí letošního roku prodalo o 7 % méně telefonů než ve stejném období loňského roku. Oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku klesly dodávky o další 3 %.
Nové telefony zdražují, poptávka roste po bazarovém segmentu
Analytici očekávají, že za celý letošní rok se celosvětové dodávky smartphonů propadnou přibližně o 12 %. Rozdíly jsou přitom patrné i mezi jednotlivými regiony. Evropa a Severní Amerika zaznamenaly pouze mírný pokles v řádu jednotek procent. Výrazněji ale utrpěly rozvíjející se trhy, kde jsou zákazníci citlivější na zdražování nových zařízení.
Jedním z hlavních důvodů slabší poptávky jsou rostoucí ceny nových telefonů. Podle FDM ve druhém čtvrtletí zdražily nové smartphony v průměru o 13 % oproti prvnímu čtvrtletí.
Za zdražením stojí především celosvětový nedostatek paměťových čipů, který zvyšuje výrobní náklady. Analytici navíc očekávají, že ceny nových zařízení porostou i ve druhé polovině roku.
Daří se repasovaným telefonům
Zatímco prodeje nových smartphonů klesají, sekundární trh pokračuje v růstu. Prodej repasovaných a použitých telefonů meziročně vzrostl o 3 % a za celý rok by měl podle odhadů narůst přibližně 9 %. Pro mnoho zákazníků představují repasované telefony výrazně levnější alternativu k novým modelům, jejichž ceny stále rostou. Rostoucí poptávka však začíná ovlivňovat i ceny repasovaných zařízení. Nabídka totiž nestačí tempu zájmu zákazníků.
Situaci komplikuje především nižší počet telefonů odevzdaných na protiúčet ve Spojených státech, což omezuje množství zařízení dostupných pro další prodej. Část výpadku sice kompenzuje vyšší export použitých telefonů z Číny a Japonska, podle analytiků to ale nestačí k úplnému vyrovnání poměru mezi nabídkou a poptávkou.
Zdroj: gsmarena.com
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