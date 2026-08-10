Konec bariér pro Android? Google otevírá dveře konkurenčním obchodům

Zdroj: Google
EU se snaží narovnávat podmínky pro všechny a všude, což jde vidět i v mobilním světě. Jeden z největších milníků se stal u Applu, jelikož EU nařídila, aby tato společnost otevřela svůj ekosystém i pro alternativní obchody s aplikacemi a hrami. Dnes už lze najít několik alternativ. U Androidu je situace jiná, jelikož kdokoliv si může nainstalovat jakýkoliv alternativní obchod, jen to není na jedno kliknutí. To se nyní začíná měnit.
Android s alternativním obchodem
Google pozměnil systém instalace aplikací z neznámých zdrojů kvůli bezpečnosti. Chtěl hlavně zamezit případům, kdy podvodník nutil k instalaci aplikace z neověřeného zdroje. To již nebude tak jednoduché a přímočaré. Současně nový systém trochu komplikuje instalaci alternativních obchodů, ale není to nemožné, jen to vyžaduje několik kroků navíc.
V USA ale Google musel pozměnit svůj ekosystém a hlavně změnit přístup k alternativním obchodům. Zatím si jich více méně nevšímal a ani jim neznepříjemňoval působení. Nově ale nabízí přímo instalaci alternativního obchodu z Obchodu Play, tedy z oficiálního místa pro aplikace hry.
Prvním takovým obchodem je Aptoide Games, ale dá se předpokládat, že další budou následovat. Ostatně jich je dost na internetu, jen tedy budou muset splňovat podmínky Googlu. Google ale nekontroluje jejich obsah, ani nijak nezasahuje do platebních systémů. Na druhou stranu se nebudou jen tak nabízet v Obchodě Play. Jsou dostupné skrze vyhledávání nebo přímé odkazy.
Sice se novinka týká jen USA, ale dá se předpokládat, že něco podobného bude vynuceno i v EU, jelikož se Evropská komise zajímá o metody Googlu.
Zdroj: 9to5google.com
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