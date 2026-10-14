Jak ušetřit za mobilní služby? Neomezeně už od 249 Kč měsíčně

Najít na tuzemském telekomunikačním trhu tarif s nízkým měsíčním poplatkem, který by zároveň nenutil uživatele počítat provolané minuty, bývá komplikované. Řada zákazníků přitom nevyžaduje obří porce gigabajtů, ale hledá především stabilní hlasový základ pro běžné denní fungování, seniorský telefon či záložní firemní číslo bez nutnosti podepisovat víceleté úvazky. Společnost NejPřipojení.cz s.r.o. provozuje otevřenou tarifní nabídku, která staví na dostupném základu za 249 Kč měsíčně a zároveň otevírá prostor pro výrazné zlevnění neomezených dat při zapojení více karet.
Dostupný základ s neomezeným voláním
Dominantou cenově orientované nabídky je vstupní balíček za 249 Kč měsíčně. Na rozdíl od běžných předplacených karet či základních paušálů velkých síťových operátorů, které volné jednotky přísně limitují, tento tarif rovnou obsahuje neomezené volání do všech mobilních i pevných sítí v České republice. Součástí je 1 GB mobilních dat pro synchronizaci e-mailů či messaging, přičemž SMS zprávy jsou účtovány sazbou 1,51 Kč za zprávu.
Pro aktivnější uživatele internetu portfolio plynule navazuje vyššími variantami, které zachovávají neomezený hlasový i textový servis:
- Základní varianta
- Neomezené volání do všech tuzemských sítí
- Účtování SMS zpráv: 1,51 Kč za zprávu
- Objem mobilních dat: 1 GB dat
- Měsíční poplatek: 249 Kč
- Vyvážená varianta
- Neomezené volání do všech tuzemských sítí
- Neomezené SMS zprávy do všech tuzemských sítí
- Objem mobilních dat: 5 GB dat
- Měsíční poplatek: 395 Kč
- Plně neomezená varianta
- Neomezené volání do všech tuzemských sítí
- Neomezené SMS zprávy do všech tuzemských sítí
- Objem mobilních dat: Neomezená data bez FUP
- Měsíční poplatek: 496 Kč
Skupinové slevy: Neomezená data za velkoobchodní ceny
Zatímco jednotlivec pořídí plně neomezený tarif za standardních 496 Kč měsíčně, skutečná finanční optimalizace nastává při sloučení rodiny, domácnosti nebo pracovního týmu pod jeden uživatelský účet. Provozovatel uplatňuje automatický degresivní model, kdy cena za každé jedno telefonní číslo s neomezeným voláním, SMS i daty klesá s každou další přidanou kartou:
- Hromadné slevy pro plně neomezený tarif (volání, SMS i data)
- 2x SIM karta: 475 Kč měsíčně za jednu kartu
- 3x SIM karta: 447 Kč měsíčně za jednu kartu
- 4x SIM karta: 420 Kč měsíčně za jednu kartu
- 5x SIM karta: 419 Kč měsíčně za jednu kartu
- 6x SIM karta: 392 Kč měsíčně za jednu kartu
Při aktivaci šesti čísel se tak konečná měsíční částka za neomezený provoz dostává na úroveň 392 Kč za SIM kartu. Domácnosti či menší firmy tak dosahují na podmínky srovnatelné s velkými korporátními smlouvami, aniž by musely procházet složitým vyjednáváním.
Provoz bez smluv a bezplatná portace
Všechny uvedené tarify fungují bez časového smluvního závazku. Uživatelé nejsou svázáni periodou 12 ani 24 měsíců a službu lze podle aktuální situace kdykoliv bez penalizací změnit či vypovědět. Přechod od dosavadního poskytovatele nevyžaduje poplatky za administrativu – přenesení telefonního čísla zajišťuje operátor zdarma. Tarify fungují samostatně a jejich zřízení není podmíněno odběrem domácího internetu. K objednávce je navíc k dispozici televizní služba NejPřipojení TV na půl roku za 1 Kč měsíčně. Zřízení podléhá standardnímu ověření bezdlužnosti v registru SOLUS.
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