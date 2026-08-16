Fairphone chystá novinku: Fairphone 6+ přinese vylepšený hardware

• 16. 8. 2026#Smartphony
Fairphone chystá novinku: Fairphone 6+ přinese vylepšený hardware

Zdroj: Dotekomanie.cz

Značka Fairphone patří mezi ty unikátnější, jelikož si u svých produktů zakládá na podpoře, opravitelnosti (i v domácích podmínkách) a také na eticky získaných materiálech. Minulý rok byl představen Fairphone (Gen. 6) a možná byste si řekli, že je čas na Fairphone 7, ale výrobce nepředstavuje každý rok nový model. Příkladem je uvedení Fairphone 5. Ten byl uveden v roce 2023, takže na další model jsme čekali dva roky. I tak se chystá uvedení Fairphone 6+.

Fairphone 6+

Společnost zveřejnila, že 18. srpna ve 14:00 našeho času bude představen další model mobilu. Z textu se více méně potvrzuje označení Fairphone 6+, takže se má jednat o vylepšený loňsky model.

Sice Fairphone nijak nespecifikoval, co bude vylepšeno, ale dle úniků dojde na výměnu procesoru Snapdragon 7s Gen 3 za Snapdragon 7s Gen 4. Současně se zvedne velikost operační paměti o 4 GB, takže by měl mobil mít 12 GB. Poslední změna se dotkne jen barevného provedení. Specifikace tedy budou asi vypadat následovně:

  • displej: 6,31 palců, 1116 x 2484 pixelů (Full HD+), LTPO P-OLED, až 1400 nitů, 10-120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: Snapdragon 7x Gen 4
  • RAM: 12 GB LPDDR5
  • úložiště: 256 GB UFS 3.1 + microSD
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 13 MPx, ultra širokoúhlá
    • přední – 32 MPx
  • stereo
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • IP55
  • 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS/AGPS, Beidou, Galileo, GLONASS
  • rozměry: 156,5 x 73,3 x 9,6 mm; 193 gramů
  • baterie: 4415 mAh + 30 W

Je otázkou, co vše se ještě změní. Například se nabízí otázka, jestli Fairphone 6+ přijde s Androidem 16 nebo 17. Teoreticky bude podpora této novinky do roku 2034. Samotné představení lze sledovat na Youtube.

Zdroje: x.com, gsmarena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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