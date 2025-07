Češi jdou konkurovat Apple AppStore, spouští Freedom Store

EU donutila Apple, aby se jejich ekosystém otevřel alternativám, díky čemuž si uživatelé mohou změnit defaultní aplikace za jiné, využívat alternativní služby a také je zde možnost si naistalovat alternativní obchody s aplikacemi. Těch vzniklo již několik a dokonce i Epic Games má svůj vlastní. Nyní zde máme dalšího nováčka, přičemž je původem z Česka.

Nový alternativní obchod s aplikacemi se jmenuje Freedom Store a stojí za ním český startup Vexl a nadace Vexl Foundation. Hlavním cílem je nabízet aplikace s otevřeným kódem, tedy open source. V oficiální tiskové zprávě právě vyzdvihují tento typ aplikací, současně i třeba kryptoměnové peněženky nebo aplikace pro e-cach.

„Jsem hrdá na to, že se nám podařilo přetavit dlouhodobou frustraci z velmi nerovného a nevyžádaného boje se společností Apple do produktivních řešení, z nichž mohou těžit i další aplikace v našem odvětví. Freedom Store je pokračováním poslání Vexl Foundation. Zatímco Vexl se zaměřuje na peer-to-peer bitcoin bez cenzury a KYC, Freedom Store rozšiřuje tuto filozofii do oblasti distribuce softwaru,“ dodává Petrášová.