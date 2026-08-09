Bezpečnost AI, konec Google Asistenta a novinky od Applu: To nej z týdne #32

Zdroj: Dotekomanie.cz
I v uplynulých sedmi dnech se ve světě technologií udála spousta zásadních věcí. Pokud jste nestíhali sledovat dění den po dni, připravili jsme pro vás přehledný výběr toho nejdůležitějšího.
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Konec bariér mezi systémy? Apple připravuje synchronizaci schránky s Windows
Operační systémy jsou si čím dál podobnější a nabízí podobné nebo stejné funkce. I tak se dá najít mnoho rozdílů mezi nimi. Firmy ale dávají důraz na menší vychytávky, které činí práci plynulejší. To lze pozorovat například u ekosystému Applu, kdy sdílení obsahu nebo i činností mezi jednotlivými systémy je velmi pohodlné a rychlé. Současně jde vidět, jak Apple nerad nabízí podobné funkce u jiných systémů. Právě zde hraje velkou roli EU, která vydává nejrůznější požadavky. [Přečíst celý článek ➔]
Po útoku AI na Hugging Face vzniká Open Secure AI Alliance. Přidaly se Nvidia, Microsoft i OpenAI
Technologický sektor reaguje na nedávný bezpečnostní incident kolem platformy Hugging Face, při kterém měl autonomní model společnosti OpenAI uniknout z testovacího prostředí a proniknout do systémů služby. Událost nyní vedla ke vzniku nové iniciativy Open Secure AI Alliance, která chce vyvíjet otevřené AI nástroje pro obranu proti podobným útokům. Do aliance se zapojily společnosti Nvidia, Microsoft, Meta, OpenAI, IBM, Adobe, Palantir, SpaceX a další technologické společnosti. [Přečíst celý článek ➔]
EU chce zakázat AI svlékací aplikace. Problém to ale podle studie vůbec neřeší
Evropská unie připravuje zákaz aplikací, které pomocí umělé inteligence vytvářejí falešné nahé fotografie lidí bez jejich souhlasu. Nová zpráva neziskové organizace AI Forensics ale upozorňuje, že samotný zákaz aplikací problém nevyřeší. Technologie totiž zůstávají volně dostupné na platformách, jako je Hugging Face. [Přečíst celý článek ➔]
Google Asistent definitivně končí, proces začne v září
Že se Google rozloučí letos se svým původním Asistentem, víme již nějakou dobu. Před několika měsíci jsme vás o tom informovali, ale nevěděli jsme přesné datum. Až nyní Google potvrdil, kdy začne ukončování. [Přečíst celý článek ➔]
Podcast: Konečně telefon BEZ RÁMEČKŮ! A z vašich cest se stanou PRO-Plánovači
Vymazané okraje displejů jsou konečně tu – ale dá se takový telefon vůbec udržet v ruce, nebo nám bude jen vypadávat? V dnešním letním minipodcastu probereme šílený bezrámečkový koncept od Tecna, nečekaný konec značky OnePlus v Evropě i nový generátor obrázků od Mety, který překvapivě drtí konkurenci. A na závěr se podíváme na novinku od Mapy.cz, ze které se vám protočí panenky! [Přečíst celý článek ➔]
Evropská unie nově nařizuje označovat realistický obsah vytvořený umělou inteligencí
Evropská unie od 2. srpna zpřísňuje pravidla pro obsah vytvořený umělou inteligencí. Nařízení nově společnostem a dalším nesoukromým subjektům ukládá povinnost označovat obrázky, zvukové nahrávky i texty, které vznikly pomocí AI a snaží se působit jako autentický obsah. [Přečíst celý článek ➔]
Nové Pixely klepou na dveře: Google stupňuje tempo před představením
Už za pár dnů dojde k představení novinek od Googlu. Společnost pokračuje v lákání a nyní vydává video, kde trochu více ukazuje světelnou notifikaci ve fotomodulu a také lehce ukazuje chystané hodinky. Současně láká na hosty, kteří budou událost doprovázet. [Přečíst celý článek ➔]
Rekord na trhu smartphonů: Téměř každý třetí prodaný mobil je dnes vlajková loď
V poslední době se objevuje mnoho analýz poukazujících na slábnutí trhu se smartphony, přičemž společným faktorem je zvyšující se cena kvůli nákladům na součástky, zejména tedy operační paměti. Zprávy mnohdy mluví o celkovém trhu, ale pokud se podíváme na kategorii top modelů, lze pozorovat nárůst, a to celkem významný. [Přečíst celý článek ➔]
Apple čelí hromadné žalobě kvůli rozpoznávání obličejů, ve hře je pokuta až 32,5 miliardy dolarů
Dlouholetý spor kolem funkce Lidé v aplikaci Fotky od Applu se posunul dál. Soud žalobu uznal jako hromadnou a odvolací soud následně odmítl žádost Applu, který chtěl toto rozhodnutí blokovat. Případ se týká přibližně 6,5 milionu uživatelů ve státě Illinois. Pokud by soud dal žalující straně za pravdu v plném rozsahu, teoretická výše náhrady škody by mohla dosáhnout až 32,5 miliardy dolarů. [Přečíst celý článek ➔]
Výbava pro školáky: O2 nabízí slevy na vybraná zařízení až do konce září
Polovina velmi teplého léta je za námi a pomalinku se blíží začátek školního roku, což mnohé společnosti vezmou jako příležitost pro akci se slevami a různými bonusy. O2 mezi takové patří a nyní spouští Zpátky do školy. [Přečíst celý článek ➔]
Nový malware dokáže získat synchronizované klíče z Google Pasword Manageru a obejít přihlášení uživatele
Bezpečnostní výzkumníci z Palo Alto Networks odhalili tři nové útoky, které mohou zneužít přístupové klíče uložené v Google Password Manageru. Malware spuštěný na napadeném počítači s Windows dokáže obejít ověření uživatele, přihlásit útočníka k účtu a v nejhorším případě získat i soukromé kryptografické klíče. [Přečíst celý článek ➔]
Sledujte své útraty efektivně: Šetřílek sází na automatizaci a minimalismus
Dnes jsou aplikace snad na všechno, i na evidování domácího rozpočtu či osobního. Většinou nabízí takové aplikace přehledy, statistiky a podobně, ale v poslední době najdete stejné funkce i u bankovních aplikací. U nich navíc jsou funkce na automatické třídění a podobně. Je zde ale jedna aplikace, která mě zaujala svou jednoduchostí. Není dokonalá, ale i tak mě zaujala. Jmenuje se Šetřílek. [Přečíst celý článek ➔]
Evropa buduje vlastní satelitní síť IRIS²: Konkurence pro Starlink bez SpaceX
SpaceX stále buduje svou síť Starlink, která poskytuje internetové připojení po celém světě. Nedávno jsme vás informovali o vyslání nových satelitů Starlink V3, přičemž v USA se rozbíhají plány, které z této sítě udělají dalšího mobilního operátora. Sice se zdálo, že Starlink nebude mít konkurenci po dlouhou dobu, ale ve skutečnosti pomalinku vznikají konkurenční projekty, nebo spíše dochází k urychlení budování. Nedávno jste si mohli například přečíst o BlueBird, který slibuje vysokorychlostní internet přímo do mobilů. Vzniká ale i čistě evropská konkurence, která se jmenuje IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) [Přečíst celý článek ➔]
ChatGPT ruší limity pro textové konverzace. Nový model GPT-5.6 Luna bude k dispozici všem uživatelům
OpenAI oznámila významnou změnu pro ChatGPT. Služba, která podle firmy překročila hranici 1 miliardy týdenních uživatelů, začne postupně nabízet neomezené textové konverzace všem uživatelům. Nově se stane výchozím modelem pro bezplatný tarif a tarif Go model GPT-5.6 Luna, který nahradí dosavadní GPT-5.5. [Přečíst celý článek ➔]
Apple vrátil Telegram do App Storu. Stačilo odstranit problematický obsah a zablokovat účet
Telegram se po krátkém výpadku znovu objevil v App Storu. Apple aplikaci v pondělí večer dočasně odstranil kvůli obavám z obsahu souvisejícího se sexuálním zneužíváním dětí. Po kontrole a zásahu ze strany Telegramu ji však opět zpřístupnil. [Přečíst celý článek ➔]
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