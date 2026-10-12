Hackeři prolomili Pixel 10 a odnesli si přes 560 tisíc dolarů

• 12. 10. 2026#Android #Smartphony
Hackeři prolomili Pixel 10 a odnesli si přes 560 tisíc dolarů

Pwn2Own 2026, zdroj: SecNews

Přes 560 tisíc dolarů. Právě tolik si bezpečnostní výzkumníci odnesli za prolomení zcela aktualizovaného Pixelu 10. Na hackerské soutěži Pwn2Own však dopadl jeden telefon ještě hůře, a to rovnou současná vlajka Galaxy S26.

K prolomení stačila webová stránka

Letošní irské kolo jedné z nejznámějších hackerských soutěží Pwn2Own je za námi a jeho hlavní „hvězdou“ se stal telefon Google Pixel 10. Na soutěži, kde se ti nejlepší bezpečnostní výzkumníci snaží prolomit plně aktualizovaná zařízení, padl Pixel rovnou třikrát ze čtyř pokusů. Pravidla soutěže jsou jednoduchá, útočit se smí pouze na dálku, tedy například přes prohlížeč, Bluetooth, Wi-Fi nebo třeba NFC.

Jak exploity, které výzkumníkům umožnily dostat se do zařízení, fungují, v tuto chvíli nebylo zveřejněno. Týmům se však dle dostupných informací muselo podařit z telefonu vytáhnut citlivé informace, nebo na něm spustit škodlivý kód, za což si dohromady odnesly odměnu přes 560 tisíc dolarů.

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Pixel 10; zdroj: Dotekománie

Ještě hůře si pak vedl Samsung Galaxy S26, který nevydržel všech sedm provedených pokusů. Zajímavá je pak i celková statistika, podle níž se týmům podařilo dostat do celkem 51 z 63 cílů, a to od tiskáren až po tlakoměr od Garminu.

Pozitivní zprávou je, že společnosti již nyní pracují na opravení chyb, které etičtí hackeři zneužili. Na to mají následujících 90 dní, po kterých budou zveřejněny podrobnosti o exploitech.

Zdroje: thehackernews.com, securityweek.com

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Profilovka

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

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