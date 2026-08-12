Pixel Tag: Google doplňuje ekosystém vlastním chytrým přívěskem

Zdroj: Google
Věděli jsme o představení nové série Pixel 11, i o hodinkách Pixel Watch 5, ale nikdo nečekal jeden malý přírůstek do kategorie příslušenství. I Google se nakonec rozhodl představit vlastní Pixel Tag, tedy lokalizátor.
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Google Pixel Tag
U tohoto typu zařízení nelze očekávat nějaké dramatické odlišnosti od konkurence. Google Pixel Tag samozřejmě podporuje Bluetooth, ale ve své podstatě patří do vyšší kategorie díky integraci UWB (Ultra Wideband) pro přesné určení polohy. Lokátor má zabudovaný i reproduktor, takže kdykoliv můžete zapnout hlasitou signalizaci pro lepší nalezení.
Základem je standardní baterie CR2032, která by měla podle Googlu vydržet pohánět Pixel Tag po dobu jednoho roku. Pixel Tag splňuje certifikaci IP67, takže by měl vydržet i po dobu 30 minut v hloubce až jednoho metru pod vodou. V rámci dodatečných senzorů specifikace zmiňují jen akcelerometr.
Rozměry Pixel Tag jsou 28 x 46,1 x 5,4 mm a hmotnost je 11,8 gramů. Co se týče podpory, tak stačí mít mobil minimálně s Androidem 9. Pixel Tag zamíří později i na český trh, jen zatím neznáme datum zahájení prodeje, ani koncovou cenu na českém trhu.
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