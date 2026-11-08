Android 17, nová Motorola Signature 27 a vánoční slevy operátorů: To nej z týdne #45

Zdroj: Dotekomanie.cz
I v uplynulých sedmi dnech se ve světě technologií udála spousta zásadních věcí. Pokud jste nestíhali sledovat dění den po dni, připravili jsme pro vás přehledný výběr toho nejdůležitějšího.
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Analýza rozšíření iOS 27: Majorita iPhonů stále zůstává u předchozí generace
V září byla vydána stabilní verze systému iOS 27 a dnes je již k dispozici iOS 27.2. Asi byste čekali, že právě u Applu bude rozšíření nejnovějších verzí velmi rychlé, ale není tomu tak přesně. [Přečíst celý článek ➔]
O2 spouští vánoční kampaň: sází na slevy telefonů a nákupy na splátky
První se pochlubil T-Mobile se svou vánoční kampaní a nyní zde máme oznámení první fáze od O2. I v tomto případě cílí hlavně na nákup hardwaru v podobě mobilů, tabletů a dalších zařízení. [Přečíst celý článek ➔]
Vánoce u Vodafonu: Druhý telefon za korunu a Disney+ na měsíce zdarma
O2 se dnes pochlubilo se začátkem vánoční akce. Přidává se Vodafone, který také, stejně jako ostatní mobilní operátoři, láká na slevy na zařízení. [Přečíst celý článek ➔]
Android zavádí automatické zálohování do počítače přes Quick Share
Mnozí lidé ani nemají zapnuté zálohování souborů do cloudu a pak se občas diví, že o všechna data přijdou. Pak jsou tu tací, co raději zálohují do svého vlastní hardwaru a nechtějí se spoléhat jen na online služby. Právě pro ty máme dobrou zprávu, jelikož mobily s Androidem se naučí nový způsob zálohování. [Přečíst celý článek ➔]
Apple zpřísňuje pravidla pro seznamky a AI společníky, omezuje je pro dospělé
Velké obchody s aplikacemi mají svá pravidla pro vývojáře, kteří je musí dodržovat, jinak může dojít k odebrání jejich výtvorů. Ti tak mnohdy nemají jinou možnost, než se přizpůsobit. Sice Apple již musí nabízet alternativní obchody, které mohou mít mírnější podmínky, ale jejich rozšíření není nikterak velké. Apple nově zavádí pravidla pro seznamky a AI společníky. [Přečíst celý článek ➔]
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci
Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce. [Přečíst celý článek ➔]
Apple a otazníky nad provozem Siri AI: Náklady mohou přinést limity
Dnes můžeme vidět AI nálepku na všem, ale pokud jde o skutečné služby s agentními schopnostmi, tak se musíme také bavit o nákladech. Společnosti utrácejí za vývoj miliardy dolarů a navíc potřebují i obrovská datová centra. Sice mnohé služby nabízejí předplatné, ale jejich výše nepokrývá skutečné náklady na vývoj a hlavně provoz. I proto mají mnohé služby limity používání. Počítají se na hodiny nebo i týdny. Pokud chcete využívat více AI nástroje, musíte si jednoduše připlatit, i tak na každém takovém požadavku firmy prodělávají. Apple nebude výjimkou, jak ostatně zaznělo v ohlášení výsledku za 4. čtvrtletí roku 2026. [Přečíst celý článek ➔]
Google Chrome chystá velké změny: Nastavení dostane moderní vyhledávání
Webové prohlížeče se za posledních několik let vyvinuly v aplikace, kde můžete dělat skoro cokoliv díky webovým aplikacím. Současně díky doplňkům mohou mít mnoho nadstandardních funkcí. Například Chrome, pakliže jste přihlášeni ke svému účtu, funguje také jako správce hesel. Postupem času dostal mnoho funkcí, čímž se rozšířila nabídka nastavení do takové podoby, že nalezení konkrétní možnosti může být lehce komplikované. Vývojáři si ale pohrávají s celkem zásadní změnou. [Přečíst celý článek ➔]
Android Auto a světlý vzhled: Kód potvrzuje přípravy na změnu designu
Že Android Auto se chystá na světlý design prostředí, víme již od minulého roku. Bohužel jsme se ještě nedočkali a vypadalo to, že Google nakonec upustí od tohoto záměru. Naštěstí v nejnovější verzi Android Auto 18.1 Beta se objevují nové části kódu, které jasně definují možnosti pro světlý a tmavý design. Dokonce bude tento systém rozhodovat i podle toho, jaký model smartphonu je připojen. Vše se lehce komplikuje kvůli novým prvkům v systému, jako jsou widgety v Android Auto. Není tedy jasné, jestli se dočkáme ještě letos nebo budeme muset čekat do dalšího roku. [Přečíst celý článek ➔]
Čeština pro Ok Google se rozšiřuje: Lenovo Googlebook 15 ukazuje cestu, mobily stále čekají
Už jsme vás informovali v minulosti, že jde využívat aktivační hlášku „Ok Google“ v Česku v češtině, jen ne tedy na mobilním telefonu. Funguje totiž v Android Auto. Nyní zde máme další typ zařízení, kde funguje. [Přečíst celý článek ➔]
Nová Motorola Signature 27 útočí na trh: Extrémní výkon a spolupráce s Bang & Olufsen
V lednu tohoto roku jsme se dočkali novinky Motorola Signature a tak nějak jsme předpokládali, že si počkáme aspoň jeden rok, než přijde nástupce. Výrobce ale nečeká a přináší pokračování v podobě Motorola Signature 27 již nyní. Samotné číslo pak reflektuje následující rok. Zřejmě se jedná o strategii v představování, že na konci roku se dočkáme uvedení hlavního top modelu na ten další. [Přečíst celý článek ➔]
Moto Watch 2 Fit: Nový společník s tréninkovými algoritmy od Polaru
Před dvěma měsíci se Motorola vrátila oficiálně na trh s chytrými hodinkami s operačním systémem Wear OS. Novinka se jmenuje Moto Watch Ultra a nyní zde máme další novinku na zápěstí, která se jmenuje Moto Watch 2 Fit. [Přečíst celý článek ➔]
Sony po 47 letech modernizovalo sluchátka MDR-3
Po necelé polovině století přistoupila společnost Sony k nahrazení modelu náhlavních sluchátek s označením MDR-3. Aktualizovaný model právě teď poznáváme pod názvem MDR-3R, u něhož stále sází na maximální jednoduchost a bezproblémové ovládání. Každopádně výrobce jde naproti dnešním uživatelům, přičemž u novinky stále naleznete jen to nejdůležitější. Druhá verze vychází ve znamení seriálu Stranger Things a pod hlavičkou Netflixu. [Přečíst celý článek ➔]
Google uvádí Gemini Omni 1.2 Flash: Delší videa a nižší cena
Co by to byl za týden, kdyby nedošlo na představení nějaké nové verze AI služby či modelu. Google se nyní pochlubil s Gemini Omni 1.2 Flash. [Přečíst celý článek ➔]
Huawei připravuje novou subznačku Osta, na trh mají zamířit modely O1 a O1 Pro
Minulý měsíc se objevily informace o možné budoucí subznačce Huawei, která by měla nést na čínském trhu označení Xingmang. Společnost ale asi bude mít o něco větší plány, jelikož se nyní mluví o mezinárodním označení. Anglický název by měl být Osta, přičemž se dokonce zmiňují i dva názvy pro první mobily. [Přečíst celý článek ➔]
Google by mohl s Gemini v EU narazit. Souhrny zpráv podle právníka evropského soudu mohou porušovat autorská práva
Umělá inteligence vstoupila i do Google vyhledávání, kde dokáže během několika sekund shrnout obsáhlé články či jiný hledaný obsah na internetu. Co je pro uživatele přínosem, může být pro různé mediální společnosti, které jsou závislé na návštěvách svých webů, pravým opakem. S rostoucím využíváním AI souhrnů totiž mohou přicházet o návštěvnost, která je často hlavním zdrojem příjmů z reklamy. [Přečíst celý článek ➔]
Opensignal hodnotil evropské mobilní sítě: T-Mobile a Vodafone bodují, O2 se neumístilo
V Evropě je poměrně hodně mobilních operátorů a některé značky působí na vícero trzích. Společnost Opensignal se pustila do hodnocení 91 mobilních sítí ve 27 zemích, přičemž data byla sbírána v rozmezí od 1. ledna do 29. června tohoto roku, tedy 180 dnů. V evropském srovnání se významně umístili i dva čeští operátoři. [Přečíst celý článek ➔]
Enough Phone: Projekt malého smartphonu s vyměnitelnou baterií
Ještě před pár lety jste mohli na trhu najít aspoň několik dobře vybavených malých smartphonů. Dnes už nic takového, jako je malý kompaktní mobil, nenajdete. Co kdysi bylo velké, je dnes považované za menší. I tak se stále najdou zájemci o malé mobily. Aktuálně existuje jeden projekt, který se pokusí vzkřísit tuto kategorii. Novinka se jmenuje Enough Phone. [Přečíst celý článek ➔]
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