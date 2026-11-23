Samsungy Galaxy S26 padly do ještě větších slev. Galaxy S26 Ultra zlevnil o 11 800 korun. Skvěle vychází i základní Galaxy S26, obzvlášť jeho vyšší 512GB varianta, u které cena padla o 9 tisíc. Oba telefony nyní pořídíte za nejlepší ceny mezi českými autorizovanými prodejci.
Galaxy S26 Ultra zlevnil o téměř 12 tisíc
Galaxy S26 Ultra pořídíte za 25 990 Kč (běžně 37 790 Kč) a s výkupním bonusem 1 500 Kč vychází dokonce jen na 24 490 Kč. To je za nejvyšší model řady se špičkovým Privacy displeje, skvělým 200Mpx fotoaparátem a vlajkovým výkonem díky čipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5 více než zajímavá cena.
Skvěle ale vychází také Galaxy S26 ve vyšší 512GB variantě, jehož cena klesla na 22 490 Kč (běžně 31 690 Kč). S výkupním bonusem 1 000 Kč se dostanete dokonce na 21 490 Kč. Nejmenší model z vlajkovek Samsungu je přitom ideálně pro všechny, kteří chtějí kompaktní telefon do kapsy s vlajkovým výkonem, skvělým fotoaparátem i kvalitním samostatným teleobjektivem.
Nejnižší ceny mezi autorizovanými prodejci najdete momentálně u Mobil Pohotovosti, kde k telefonu navíc získáte ještě prodlouženou záruku na 3 roky zdarma a také 3 měsíce služby Prima+.
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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