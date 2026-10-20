Apple zpřísňuje pravidla v App Storu. Zaměřuje se na aplikace s intimním falešným obsahem tvořeným pomocí AI

• 20. 10. 2026#Aplikace #iOS
Apple zpřísňuje pravidla v App Storu. Zaměřuje se na aplikace s intimním falešným obsahem tvořeným pomocí AI

Zdroj: Apple

Podle dostupných informací Apple aktualizuje pravidla, kterými se řídí schvalování aplikací v App Storu. Nová opatření by se především měla dotknout aplikací vytvářejících intimní fotografie bez souhlasu zobrazovaných osob a další nebezpečný obsah. Vývojářům, kteří pravidla poruší, hrozí nejen odstranění aplikace, ale také zrušení vývojářského účtu.

Apple reaguje na problematické aplikace v App Storu

Zpřísnění pravidel přichází po sérii incidentů, z nichž jeden takový odhalila organizace Tech Transparency Project letos v lednu. Analýza odhalila desítky aplikací, které pomocí umělé inteligence dokázaly vytvářet falešné nahé fotografie skutečných osob. Vyšetřování, které následně probíhalo během dubna, navíc ukázalo, že v App Storu uživatele k podobným aplikacím přímo naváděly jak vyhledávání, tak reklamy. V červenci úřady v San Francisku nařídily Applu odstranit osm takových aplikací.

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Zdroj: GPT

Problémy se ale týkaly také hazardu. Jednalo se o desítky aplikací, které se tvářily jako jednoduché hry nebo nástroje, ale při spuštění z brazilských IP adres zpřístupnily skryté sázkové platformy. Některé přitom byly dostupné i dětem. Pozornosti neunikl ani chatbot Grok vyvíjený Muskovou společností xAI. Ten mohli uživatelé používat k vytváření intimních snímků žen a nezletilých. Apple kvůli tomu společnost varoval před možným odstraněním aplikace z App Storu.

Apple také současně zpřísnil pravidla pro aplikace, které umožňují obchodování s lidmi nebo zneužívání dětí. Takové aplikace odstraní nejen z App Storu, ale zablokuje také jejich případnou distribuci z alternativních zdrojů.

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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