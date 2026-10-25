Huawei Watch D3, Kospet TANK M4 a další: Novinky v obchodech #43

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Huawei Watch 6 42mm
Watch 6 od Huawei se objevuje v obchodech postupně v různých barvách. Nyní zde máme zlatou verzi s NFC a ve velikosti 42mm.HEUREKAHuawei Watch 6 42mmCena od 9 891 Kč
Huawei Watch D3
Současně zde máme Huawei Watch D3, speciální hodinky představené minulý měsíc. Jejich největší výhodou je pokročilé sledování tlaku díky speciální manžetě.HEUREKAHuawei Watch D3Cena od 8 792 Kč
Hoco Y34
Pokud teprve přemýšlíte o chytrých hodinkách nebo hledáte levný sportovní náramek, možná vás zaujme Hoco Y34. Zvládá základní měření aktivit i vitálních funkcí a na jedno nabití zvládne až 5 dnů.HEUREKAHoco Y34Cena od 525 Kč
KOSPET TANK M4 Special Edition
Hodinky KOSPET TANK M4 Special Edition jsou rozhodně extravagantnější, co se tedy týče designu. Lákají na AMOLED displej, integrovanou GPS a na jedno nabití mají zvládnout až dva týdny provozu.HEUREKAALZAKOSPET TANK M4 Special...Cena od 3 909 Kč
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Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?
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