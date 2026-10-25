Huawei Watch D3, Kospet TANK M4 a další: Novinky v obchodech #43

• 25. 10. 2026#Chytré hodinky
Huawei Watch D3, Kospet TANK M4 a další: Novinky v obchodech #43

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Huawei Watch 6 42mm

Watch 6 od Huawei se objevuje v obchodech postupně v různých barvách. Nyní zde máme zlatou verzi s NFC a ve velikosti 42mm.

HEUREKAHuawei Watch 6 42mm na Heureka.czHuawei Watch 6 42mmCena od 9 891 Kč

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Huawei Watch D3

Současně zde máme Huawei Watch D3, speciální hodinky představené minulý měsíc. Jejich největší výhodou je pokročilé sledování tlaku díky speciální manžetě.

HEUREKAHuawei Watch D3 na Heureka.czHuawei Watch D3Cena od 8 792 Kč

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Hoco Y34

Pokud teprve přemýšlíte o chytrých hodinkách nebo hledáte levný sportovní náramek, možná vás zaujme Hoco Y34. Zvládá základní měření aktivit i vitálních funkcí a na jedno nabití zvládne až 5 dnů.

HEUREKAHoco Y34 na Heureka.czHoco Y34Cena od 525 Kč

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KOSPET TANK M4 Special Edition

Hodinky KOSPET TANK M4 Special Edition jsou rozhodně extravagantnější, co se tedy týče designu. Lákají na AMOLED displej, integrovanou GPS a na jedno nabití mají zvládnout až dva týdny provozu.

HEUREKAALZAKOSPET TANK M4 Special Edition na Heureka.czKOSPET TANK M4 Special...Cena od 3 909 Kč

Kospet Tank M4 Special Edition Silver Tank M4 Special Edition Silver

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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