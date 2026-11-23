Xiaomi Watch S5 41mm; zdroj: Dotekománie2
Xiaomi na náš trh uvádí nový kousek příslušenství na vaši ruku. Jedná se o zmenšený model Xiaomi Watch S5, který je nyní dostupný v 41mm verzi a má pár funkcí navíc. Zaujme především podporou Google Wallet na systému HyperOS. Jaká je tato novinka na dotek?
Xiaomi Watch S5 41mm
Větší model Xiaomi Watch S5 46mm byl představen již v březnu a my jsme jej u nás v redakci také o něco později otestovali v této recenzi. Nový model sice nese stejné označení generace, neliší se však pouze velikostí. Novinka je nicméně menší, displej nabízí úhlopříčku 1,32 palce (původní větší model měl 1,48 palce) a maximální jas 3000 nitů.
Nový je pak také design uchycení pásku včetně samotné lunety. Nám se na test dostala bílá verze, která nabízí dokonce keramickou lunetu kolem displeje a pásek z pravé kůže. V prodeji jsou ale také další dvě s nerezovou ocelí a to černá a světle modrá.
Hlavní novinkou Xiaomi Watch S5 41mm je pak senzor tělesné teploty, který jasně cílí na ženy a díky tomu je zde možnost sledovat cyklus. Přesnost měření má být dle výrobce ±0,1 °C.
Druhou možná ještě zajímavější za mě nečekanou novinkou je podpora Google Wallet (a tedy i Google Pay). Pokud se nemýlím, tak kromě Fitbitu jsou to první hodinky, co nemají WearOS od Googlu a podporují Google Pay. Zde je totiž systém HyperOS. Ten dříve spoléhal jen na vlastní řešení v podobě Xiaomi Pay.
Tato platební metoda měla ale omezené množství podporovaných bank v Česku. Pokud ji však používáte, na novém modelu ji stále lze využít. Můžete si tak vybrat, zda chcete mít kartu v Xiaomi Pay nebo Google Pay.
Jelikož jsou hodinky menší než jejich původní 46mm verze, tak tu máme celkem logicky také o něco menší baterii. Výrobce slibuje výdrž až 14 dní (původní větší model nabízí až 21 dní). Kapacita baterie zde má 590 mAh a při běžném provozu mají vydržet 8 dní, s aktivním always-on zobrazením pak 5 dní.
Nový model pak na trh vstupuje také s novou verzí HyperOS. HyperOS 4 přináší inovovaný design, více widgetů nebo interaktivní ciferníky. Stále tu máme možnost sledovat více než 150 sportovních aktivit nebo sledování variability srdeční frekvence během spánku.
V tuto chvíli lze Xiaomi Watch S5 41mm zakoupit za 4799 Kč, keramická verze stojí pak 5199 Kč. Standardní cenovka je však o pár stovek vyšší.
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
Komentáře
Michal Krajči23. 11. 2026, 11:30
Niečo sa vám stalo so stránkou, ale už pár dní keď kliknem na obrázok v článku, tak mi nezobrazí „galériu“, ale mi otvorí obrázok na samostatnej stránke a musím stlačiť navigáciu späť aby som sa dostal naspäť na článok… Len dávam vedieť. Používam klasický Chrome na MacOS.
Přemysl Vaculík23. 11. 2026, 12:09
Díky za nahlášení. Provedl jsem nějaké změny, oprava by měla být již na webu, ale může nějakou chvíli trvat, než se projeví.