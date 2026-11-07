Enough Phone: Projekt malého smartphonu s vyměnitelnou baterií

Zdroj: enough phone
Ještě před pár lety jste mohli na trhu najít aspoň několik dobře vybavených malých smartphonů. Dnes už nic takového, jako je malý kompaktní mobil, nenajdete. Co kdysi bylo velké, je dnes považované za menší. I tak se stále najdou zájemci o malé mobily. Aktuálně existuje jeden projekt, který se pokusí vzkřísit tuto kategorii. Novinka se jmenuje Enough Phone.
Enough Phone
Můžeme začít samotnou velikostí, jelikož to má být hlavní prodejní trhák tohoto smartphonu. Na výšku má mít 133 mm, ale nepůjde o tenký kousek. Tloušťka bude 12 mm. Samotný displej nabídne 5,3palcovou úhlopříčku s HD+ rozlišením, což mnozí mohou považovat za mínus, ale při takových rozměrech je hustota pixelů 317,34, což je celkem dobrý údaj.
Společnost plánuje nabídnout čistou verzi systému Android 17, ale také bude k dispozici Odyssey OS, což má být minimalistický systém s minimem rušivých prvků. Tvůrci také lákají na jednoduchou konstrukci, díky které si budete moci sami vyměnit baterii. Bohužel má mít jen 3500 mAh, což není mnoho na dnešní dobu, ale vzhledem k menšímu displeji a snaze o minimalismus i na úrovni systému asi bude stačit na běžný provoz.
Enough Phone zatím ještě neexistuje, první fungující prototyp má být k dispozici v prosinci. Následovat budou nejrůznější certifikace a do prodeje se má dostat v květnu příštího roku. Aktuálně lze tento projekt podpořit na KickStarter. Zde si ostatně můžete předobjednat první kousky, které půjdou do prodeje. Běžná cena má být 599 dolarů, tedy cca 13 100 Kč bez daně a dalších poplatků. Firma plánuje softwarovou podporu do roku 2032, tedy 5 let od začátku prodeje. Již nyní se podařilo vybrat více než polovinu z 250 000 dolarů, aby projekt uspěl.
Specifikace
- displej: 5,3 palců, HD+ (1520 × 720 pixelů), předinstalované tvrzené ochranné sklo
- procesor: MediaTek Dimensity 7500, 2,4 GHz
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128 GB + microSD
- Operační systém: Android 17 nebo OdysseyOS
- Dual SIM: eSIM + 1x fyzická SIM nebo microSD (hybridní slot)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony IMX766)
- přední: 32 Mpx
- čtečka otisků prstů v zapínacím tlačítku, odemykání obličejem
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (2,4 + 5 GHz), Bluetooth, GPS, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 133 x 64 x 12 mm (záda z recyklovaného polykarbonátu, matný povrch)
- baterie a nabíjení: 3500 mAh, uživatelsky vyměnitelná
Zdroje: kickstarter.com, 9to5google.com
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