Apple zpřísňuje pravidla pro seznamky a AI společníky, omezuje je pro dospělé

Zdroj: Apple
Velké obchody s aplikacemi mají svá pravidla pro vývojáře, kteří je musí dodržovat, jinak může dojít k odebrání jejich výtvorů. Ti tak mnohdy nemají jinou možnost, než se přizpůsobit. Sice Apple již musí nabízet alternativní obchody, které mohou mít mírnější podmínky, ale jejich rozšíření není nikterak velké. Apple nově zavádí pravidla pro seznamky a AI společníky.
Nově jen pro dospělé
Nová pravidla pro vývojáře upravují konkrétně dvě věci. V první řadě musí vývojáři explicitně uvést, pokud dochází ke sdílení polohy v reálném čase. To nemusí být dopad na dostupnost aplikace, ani nemusí být nutně nastaveno věkové omezení. Apple v tomto případě spíše bude reflektovat lokální legislativu, například v Brazílii, kde je vyžadován věk minimálně 16 let. EU se toto nikterak nedotkne a aplikace se sdílením polohy nebudou omezeny, respektive se na současném stavu nic nezmění.
Co se ale mění, jsou pravidla pro seznamky a jakékoliv vztahové aplikace, které jsou určeny pro seznamování, romantiku nebo obsahují i sexuální zaměření, což se týká i aplikací s virtuálním společníkem nebo společnicí. Vývojáři budou muset do 12. ledna poskytnout data skrze dotazník a případně upravit další náležitosti.
Seznamovací aplikace nebo s virtuálními společníky budou nově jen pro uživatele starší 18 let. Dojde tedy k omezení všech známých seznamovacích aplikací. Hlavním záměrem je ochrana nezletilých například před groomingem a nevhodnými interakcemi, které mohou ovlivnit vývoj.
Sice toto může lehce napomoci, ale seznamovací aplikace mají mnohdy webovou verzi, která nepodléhá nějakým restrikcím. Nezletilí si tedy mohou najít jinou cestu k tomuto typu služeb. Nová pravidla pro aplikace v AppStore vzejdou v platnost již 16. listopadu.
Zdroje: developer.apple.com, 9to5mac.com
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