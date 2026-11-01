Analýza rozšíření iOS 27: Majorita iPhonů stále zůstává u předchozí generace

• 1. 11. 2026#iOS
Analýza rozšíření iOS 27: Majorita iPhonů stále zůstává u předchozí generace

Zdroj: Dotekomanie.cz

V září byla vydána stabilní verze systému iOS 27 a dnes je již k dispozici iOS 27.2. Asi byste čekali, že právě u Applu bude rozšíření nejnovějších verzí velmi rychlé, ale není tomu tak přesně.

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Dominuje iOS 26

Apple sice zveřejňuje statistiky na svých stránkách, ale nejsou zrovna nejaktuálnější. Ty současné jsou z června tohoto roku. Proto jsme se rozhodli vytvořit vlastní systém sledování, který nyní vychází z dat společnosti TelemetryDeck. Ty jasně ukazují, že 74,6 % iPhonů běží na iOS 26.

Kruhový graf rozšíření verzí iOSInteraktivní kruhový graf zobrazující procentuální zastoupení verzí operačního systému. Najetím na výseč zobrazíte podíl verze, kliknutím na Starší verze rozbalíte tabulku.272618Starší (2,1 %)
iOS 2674,6 %Podíl na trhu
Data naposledy načtena: 30. 10. 2026 (telemetrydeck.com)

Druhým nejrozšířenějším systémem je iOS 27, který má zastoupení 16,3 %. Je to více než nejnovější verze Androidu 17, která ještě nedosáhla na 1 %. Na třetím místě je iOS 18 se 7,1 % a pak následuje iOS 17 s 1,3 %. Pod jedním procentem jsou ještě systémy iOS 16 a 15.

Vzhledem k tomu, že Apple má dlouhou softwarovou podporu, tak předpokládáme, že mnozí odkládají aktualizaci svého iPhonu. To může být způsobeno i tím, že letošní stabilní verze měla několik softwarových problémů.

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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