Analýza rozšíření iOS 27: Majorita iPhonů stále zůstává u předchozí generace

Zdroj: Dotekomanie.cz
V září byla vydána stabilní verze systému iOS 27 a dnes je již k dispozici iOS 27.2. Asi byste čekali, že právě u Applu bude rozšíření nejnovějších verzí velmi rychlé, ale není tomu tak přesně.
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Dominuje iOS 26
Apple sice zveřejňuje statistiky na svých stránkách, ale nejsou zrovna nejaktuálnější. Ty současné jsou z června tohoto roku. Proto jsme se rozhodli vytvořit vlastní systém sledování, který nyní vychází z dat společnosti TelemetryDeck. Ty jasně ukazují, že 74,6 % iPhonů běží na iOS 26.
|Verze systému
|Podíl na trhu
|iOS 27
|16,3 %
|iOS 26
|74,6 %
|iOS 18
|7,1 %
|iOS 17
|1,3 %
|iOS 16
|0,6 %
|iOS 15
|0,2 %
Druhým nejrozšířenějším systémem je iOS 27, který má zastoupení 16,3 %. Je to více než nejnovější verze Androidu 17, která ještě nedosáhla na 1 %. Na třetím místě je iOS 18 se 7,1 % a pak následuje iOS 17 s 1,3 %. Pod jedním procentem jsou ještě systémy iOS 16 a 15.
Vzhledem k tomu, že Apple má dlouhou softwarovou podporu, tak předpokládáme, že mnozí odkládají aktualizaci svého iPhonu. To může být způsobeno i tím, že letošní stabilní verze měla několik softwarových problémů.
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