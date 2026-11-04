Apple a otazníky nad provozem Siri AI: Náklady mohou přinést limity

Zdroj: Dotekomanie.cz
Dnes můžeme vidět AI nálepku na všem, ale pokud jde o skutečné služby s agentními schopnostmi, tak se musíme také bavit o nákladech. Společnosti utrácejí za vývoj miliardy dolarů a navíc potřebují i obrovská datová centra. Sice mnohé služby nabízejí předplatné, ale jejich výše nepokrývá skutečné náklady na vývoj a hlavně provoz. I proto mají mnohé služby limity používání. Počítají se na hodiny nebo i týdny. Pokud chcete využívat více AI nástroje, musíte si jednoduše připlatit, i tak na každém takovém požadavku firmy prodělávají. Apple nebude výjimkou, jak ostatně zaznělo v ohlášení výsledku za 4. čtvrtletí roku 2026.
Siri AI za peníze?
Finanční ředitel Kevan Parekh společnosti Apple ve své podstatě řekl, že zatím nemají přesnou představu, kolik vlastně bude stát provoz nové Siri AI. Je zde totiž problém v samotném fungování, kdy část požadavků se dá řešit přímo na zařízení a část v cloudu. Pokud jde o provoz třeba na iPhonech, tak to reálně nestojí nic samotný Apple, pokud nepočítáme náklady na vývoj. Něco jiného je provoz v cloudu. Aktuálně platí za pracování všech těchto požadavků Apple.
Je nutné ale pamatovat na to, že Siri AI není dostupná pro všechny jazyky a pro všechny země. Dá se říci, že je v raném stádiu veřejné beta verze. Kevan Parekh a John Ternus (nový CEO Applu) nastínili, že následující agentní funkce budou mít finanční dopad na Apple. Je pochopitelné, že by na tomto využívání firma prodělávala, takže už nyní se řeší otázka limitů.
Nastínili, že budoucí verze Siri AI bude mít například hodinové, denní nebo týdenní limity, stejně jako jiné služby. S tím asi bude spojena i možnost dokoupení vyšších limitů. Není jasné, jestli se plánuje specifické zpoplatnění Siri AI, nebo vše bude součástí iCloud+, případně vznikne nová verze iCloud+ AI.
Jedno je jisté. Apple se začíná zabývat budoucími náklady na provoz cloudové části Siri AI a rozhodně to nebude chtít platit z vlastních kapes. Vzhledem k současné situaci předpokládáme, že až jednou bude podporovat češtinu, tak rovnou se u nás nabídne i placená verze Siri AI, tedy aspoň doufáme, že se někdy dočkáme podpory češtiny.
Zdroje: techradar.com, androidheadlines.com
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