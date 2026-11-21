Peak Design Beacon Finder Card; zdroj: Dotekománie
Značka Peak Design se proslavila především svým outdoorovým příslušenstvím od batohů přes stativy po fotografické popruhy. Poslední roky už ale vyrábí také příslušenství pro mobilní telefony včetně jejich odolného krytu s ekosystémem Peak Design Mobile. Tentokrát tu máme ale úplnou novinku a to jejich nejnovější kartu, která tak trochu obsahuje takový AirTag a přitom do ní nikdy nemusíte vkládat baterii. Pojďme si tento zajímavý kousek představit.
Peak Design Beacon Finder Card
Novinka vypadá jako běžná karta, která je opravdu tenoučká. Její profil má jen 1,8 milimetru. Líbí se mi také její vzor, který je příjemně plasticky vytištěn. Velikostí se tak krásně vejde do vaší peněženky na pozici běžné platební karty. Potěšujícím faktem je i to, že na první pohled vůbec nevypadá jako lokátor a i LED dioda je schovaná.
Tlačítko je dokonce tak schované, že jsem ho sám měl problém najít. Je totiž za logem výrobce a návod jsem nečetl. Pro přidání karty a spárování s telefonem je nutné si nejprve otevřít aplikaci Najít a pak zmáčknout tlačítko na těle.
Peak Design Beacon Finder Card nabízí též voděodolnost s certifikací IP68, což není úplně samozřejmost u podobných lokátorů. Integrovaná je pak zvuková signalizace, které je poměrně pronikavé pípání.
Hned jakmile jsem kartu otočil, zaujala mě plocha pro bezdrátové nabíjení. Tato karta totiž samozřejmě obsahuje integrovanou baterii. Ta má kapacitu jen 110 mAh, což má zajistit výdrž baterie až 5 měsíců. Pak ji ale naštěstí nemusíte vyhodit, stačí ji přiložit na jakoukoliv bezdrátovou nabíječku s podporou Qi a drží dokonce i magneticky na MagSafe nabíječkách. Plné nabití trvá zhruba 2 hodiny. Pět měsíců sice není tolik, některé konkurenční karty zvládnou i více, ale zase nemusíte mít žádnou speciální nabíječku.
Karta s lokátorem od Peak Designu je pak v tuto chvíli kompatibilní pouze s ekosystémem Apple a jeho sítí Find My. To je trochu škoda, verze s podporou pro Android a Google Find Hub chybí. Po přidání na iOS kartu vidíte mezi svými AirTagy a podobnými lokačními čipy v aplikaci Najít.
Oproti nim zde není možnost lokálního hledání přes ultrawide band čip. Ten si totiž Apple stále nechává exkluzivně pro své AirTagy. Jinak ale kartu normálně vidíte na mapě a zjistíte její poslední pozici. Jako u jiných lokátorů i zde si lze nastavit upozornění v případě ztráty.
Zajímavostí je také možnost Peak Design Beacon Finder Card uvést do režimu spánku. To provedete podržením tlačítka na tři sekundy, poté uslyšíte tři pípnutí. V tomto režimu karta šetří baterii, ale také si z ní nepřehrajete zvuk a odpojí se od sítě.
Cenovka se nyní zastavila na 891 Kč, přičemž běžná cena mimo Black Friday činí 990 Kč. Potěší doživotní záruka v ceně kromě baterie, na tu jsou dva roky.
Za poskytnutí produktu pro účely testování děkujeme společnosti Peak Design CZ, kde jej můžete zakoupit.
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