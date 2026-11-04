Google Chrome chystá velké změny: Nastavení dostane moderní vyhledávání

Zdroj: Dotekomanie.cz
Webové prohlížeče se za posledních několik let vyvinuly v aplikace, kde můžete dělat skoro cokoliv díky webovým aplikacím. Současně díky doplňkům mohou mít mnoho nadstandardních funkcí. Například Chrome, pakliže jste přihlášeni ke svému účtu, funguje také jako správce hesel. Postupem času dostal mnoho funkcí, čímž se rozšířila nabídka nastavení do takové podoby, že nalezení konkrétní možnosti může být lehce komplikované. Vývojáři si ale pohrávají s celkem zásadní změnou.
Konec frustrace?
Aktuálně se testuje nové rozhraní nastavení ve verzi Canary. Jak můžete vidět na prvním snímku obrazovky z aplikace níže, tak základní uspořádání prošlo výraznou změnou. Dělí se na několik sekcí, přičemž v horní části jsou nejviditelnější tlačítka pro nový tab, nové okno a anonymní režim.
To nejpodstatnější je ale úplně nahoře. Nově se zde nabízí kontextuální vyhledávání pro celé nastavení. Dá se říci, že se podobá tomu, co nyní máte v nastavení v Androidu. Jednoduše napíšete, co vlastně chcete najít a celá nabídka poslouží pro zobrazení výsledků. Nechybí ikony a také dělení na jednotlivé sekce, což je užitečné, jelikož se nezobrazí jen dlouhý seznam výsledků.
Celkově celé menu projde poměrně zásadní proměnou, ale vzhledem k tomu, že je novinka v Chrome Canary, není jasné, jestli se díváme na finální podobu. Může se ještě změnit. Současně není jasné, kdy se dostane do stabilní verze. To může trvat měsíce.
Zdroj: androidauthority.com
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