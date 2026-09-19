Google Mapy v Android Auto: Snadnější změna vzhledu vozidla přímo na displeji

• 19. 9. 2026#Android
Google Mapy v Android Auto: Snadnější změna vzhledu vozidla přímo na displeji

Zdroj: Dotekomanie.cz

Vývojáři v Googlu se evidentně zaměřili na drobná vylepšení v rámci Google Map v Android Auto. Chystá se nové rozhraní pro cílovou destinaci, pracují na vylepšení ukazatele rychlosti a také testují Gemini Live. Další novinka je spíše pro pobavení.

Drobnost pro lepší pocit

V minulé roce v květnu jsme se dočkali jedné drobnosti. Můžeme si v aplikaci Google Mapy pro smartphony nastavit vlastní podobu auta v navigaci. Sice je k dispozici jen několik typů a barev, ale po nastavení se vzhled propsal přímo do Android Auto, tedy do navigace. Pro jakoukoliv změnu jste muselo sáhnout po mobilu.

To se změní, jelikož možnost nastavení míří přímo do displeje v autě. Konkrétně přes ikonu nastavení se můžete dostat na položku avataru a po kliknutí se zobrazí nastavení. I zde si vybíráte jednoduše z přednastavených typů vozidel a pak je zde na výběr z osmi barev.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

Jedná se sice o drobnost, ale možná některé potěší. Výhodou je, že je nastavení dostupné v autě a není potřeba sahat po mobilu a tam to někde složitě hledat.

Zdroje: androidauthority.com, 9to5google.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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