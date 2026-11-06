Sony po 47 letech modernizovalo sluchátka MDR-3

• 6. 11. 2026#Ostatní #Příslušenství
Sony po 47 letech modernizovalo sluchátka MDR-3

Sony MDR-3R | Zdroj: Sony

Po necelé polovině století přistoupila společnost Sony k nahrazení modelu náhlavních sluchátek s označením MDR-3. Aktualizovaný model právě teď poznáváme pod názvem MDR-3R, u něhož stále sází na maximální jednoduchost a bezproblémové ovládání. Každopádně výrobce jde naproti dnešním uživatelům, přičemž u novinky stále naleznete jen to nejdůležitější. Druhá verze vychází ve znamení seriálu Stranger Things a pod hlavičkou Netflixu.

Moderní klasika

Nová generace sluchátek si kompletně ponechala 23mm měnič, designové zpracování a barevné varianty náušníků od předchůdce. To navíc platí i pro prodejní balení nebo návod k použití. Hlavní změny se promítají pouze do tří částí, které rozhodně nepřinášejí nic nadčasového. Zub času zajistil vystřídání klasického 3,5mm audio jacku za modernější USB-C port.

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Sony MDR-3R | Zdroj: Sony

Další vylepšení přináší integrovaný mikrofon k vyřizování telefonních hovorů. Za poslední proměnou stojí dálkový ovladač na kabelu na ovládání hlasitosti, vyřizování hovorů a přepínání mezi skladbami. Nicméně firma sama dodává, že musela lehce upravit zvukový profil podle aktuálních preferencí posluchačů.

Zmiňovaná edice Stranger Things se vyznačuje vygravírovaným logem seriálu, černo-stříbrnou konstrukcí a dvěma barvami náušníků (černé, červené). Standardní varianta nabízí šedo-stříbrnou konstrukci a rovněž dvě barevné možnosti náušníků (modré, oranžové). Prodej v Česku odstartuje během tohoto měsíce za cenu 1 499 Kč, zatímco speciální edici pořídíte za 1 699 Kč včetně daně.

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Sony MDR-3R | Zdroj: Sony

Zdroj: Tisková zpráva

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