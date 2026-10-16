Huawei údajně plánuje novou značku telefonů Xingmang, cílit by měla na střední třídu

Zdroj: Industryweek.com
Huawei historicky provozoval značku Honor. Ta představovala telefony zaměřené spíše na střední třídu. Značku Honor založil v roce 2013 a v roce 2020 ji následně prodal v reakci na uvalení obchodních omezení ze strany USA. Podle dostupných informací Huawei ale nyní plánuje novou podznačku, která nese jméno Xingmang.
Huawei by mohl přijít s novou podznačkou
Prozatím se jedná pouze o spekulace, Huawei zatím nic oficiálně nepotvrdil. Značka Xingmang by se měla zaměřovat na produkty střední třídy. Telefony by měly být standardně vybaveny procesory Kirin 8. generace. Dále se očekává, že budou telefony vybaveny fotoaparáty Huawei XMAGE. Chybět by ale měly například prémiové funkce, kterými jsou vybaveny modely vyšší třídy přímo od značky Huawei. Chybět by tak mělo například satelitní připojení a samozřejmě nečekejme Google Play.
Podle dostupných informací by telefony figurující pod touto značkou mohly být představeny ještě teď v říjnu. Zatím není jasné, zdali bude značka dostupná pouze pro čínský trh, nebo se podívá i za hranice. Celkově kolem uvedení a směřování značky panuje poměrně mnoho nejasností stejně jako to, zdali se Huawei rozhodne část své produktové řady přesunout právě pod značku Xingmang.
Zdroj: gsmarena.com
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